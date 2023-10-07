Milli Savunma Bakanlığı: Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 58’e yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti'nin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'nde konuştu. Emekli memurlarla ilgili çalışma yapıldığı bilgisini paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnşallah ilk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdeyi de emekli memurlarımıza vereceğiz." dedi. "Değerlerimizi yıkmaya hedefleyenlerin kökünü kurutacağız" diyen Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak LGBT'yi tanımadıklarını söyledi. İsrail ve Hamas arasında yaşanan çatışmaya da değinen Erdoğan "Mescid-i Aksa'nın statüsünün aşındırılmasına karşıyız. Yaşanan hadiselerle ilgili tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.