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Dünya

Milli Savunma Bakanlığı: Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 58’e yükseldi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dün gece ateş destek vasıtaları ile Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 58’e yükseldi.

Kenan Biter
14:57 . 7/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,


"Meşru müdafaa kapsamında, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dün gece ateş destek vasıtaları ile Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 58’e yükseldi" denildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'nde önemli mesajlar: 'Emekli memurlarımıza yeni müjde vereceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'nde önemli mesajlar: 'Emekli memurlarımıza yeni müjde vereceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti'nin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'nde konuştu. Emekli memurlarla ilgili çalışma yapıldığı bilgisini paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnşallah ilk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdeyi de emekli memurlarımıza vereceğiz." dedi. "Değerlerimizi yıkmaya hedefleyenlerin kökünü kurutacağız" diyen Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak LGBT'yi tanımadıklarını söyledi. İsrail ve Hamas arasında yaşanan çatışmaya da değinen Erdoğan "Mescid-i Aksa'nın statüsünün aşındırılmasına karşıyız. Yaşanan hadiselerle ilgili tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.



#Milli Savunma Bakanlığı
#Suriye
#Terörist
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