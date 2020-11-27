Milyonlarca vizonun öldürüldüğü Danimarka'da başbakan ağlayarak özür diledi: Hata yapıldı

Koronavirüsün yayılmaması için milyonlarca vizonun itlaf edildiği Danimarka'da başbakandan itiraf geldi. Başbakan Mette Frederiksen ağlayarak özür diledi.

Kürkleri için yetiştirilen milyonlarca vizonun itlaf edildiği Danimarka’da Başbakan Frederiksen, konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

AĞLAYARAK ÖZÜR DİLEDİ!

Frederiksen, hükümetin koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla ülkedeki 17 milyon vizonu itlaf etme kararı sonrası, sürüsünü kaybeden bir vizon kürkü çiftçisine ziyarette bulundu.

Başbakan, Kolding yakınlarında iki nesildir vizon üreticiliği yapan baba ve oğluyla yaptığı görüşme sonrası gazetecilerin karşısına geçti.

"HATA YAPILDI"

Oldukça üzgün olduğu ve konuşmakta güçlük çektiği görülen Frederiksen, 'Hata yapıldı' dedi.

REKLAM

Başbakan gözyaşları içinde "Onlar için çok duygusaldı. Benim için de öyle. Üzgünüm" diye konuştu.

TARIM BAKANI İSTİFA ETTİ

Danimarka hükümeti, vizon çiftliklerinde yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edilmesi üzerine, potansiyel aşıların etkinliğini riske atabileceği endişesiyle 15 milyon hayvanın itlaf edilmesine karar vermişti. Kısa süre sonra bu tartışmalı adımın yasal dayanaktan yoksun olduğu ortaya çıkmış, tarım bakanı istifa etmişti.

Danimarka'da yaklaşık 6 bin kişinin çalıştığı bin 139 vizon çiftliği bulunuyor.

FOTOĞRAF 5 Danimarka'da vizonlar koronavirüse yakalanmış virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için itlaf kararı alınmıştı. Ülkede binlerce vizon toprağa gömülmüştü. Guardian'da yer alan habere göre geçtiğimiz gün, gömülen vizonlar yükselerek yüzeye çıktı. Ulusal polis sözcüsü Thomas Kristensen konuyla ilgili eyalet yayıncısı DR'ye açıklama yaptı. Kristensen Vücutlar çürürken gazlar oluşabilir. Bu, her şeyin genişlemesine neden oluyor. Bu nedenle karkaslar yüzeye çıkmış olabilir dedi. Yerel medya, hayvanların göllere ve yer altı su rezervlerine çok yakın gömülmüş olabileceğini ve yer ile içme suyu kaynaklarının kirlenmesi korkusuna yol açtığını yazdı. Vizonların üzerine daha fazla toprak atılarak durumun izlendiği bilgisi paylaşıldı. Yılda tahmini 17 milyon kürk üretilen Danimarka'da vizon çiftlikleri oldukça yaygın. Vizonlar, virüsten en çok etkilenen hayvanlar arasında yer alıyor. Danimarka'da korkunç manzara: Gömülen vizonlar mezarlardan çıkmaya başladı Koronavirüs mutasyonu korkusu nedeniyle Danimarka'da itlaf edilerek gömülen vizonların toprağın altından yüzeye yükselmesi salgının yeniden yükselmesi endişesi oluşturdu. Yerel polise göre, ölü hayvanlar çürüme sonucu açığa çıkan gazların baskısıyla kaldırılarak yüzeye çıktı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



