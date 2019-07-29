Mirasımız Derneği Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı

Mirasımız, işgal devletinin psikolojik yıldırma siyasetinin yanında, ekonomik ambargo ile birlikte hayat pahalılığının mutfaklarda iyice hissedildiği Kudüs’te, yüzde 86’sı yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi veren Kudüslülere bu bayram da Türkiye’den gidecek olan yardımlarla rahat nefes aldırmayı hedefliyor.

Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, yaptığı yazılı açıklamada “Bizler Dernek olarak 12 yıldır Mescid-i Aksa’nın muhafızı Kudüslülerin ihtiyaçlarını gidermek için çalışma yapıyor, Kudüs’te bulunan ecdat yadigârı tarihi dokunun restorasyonlarını gerçekleştirerek hayata kazandırıyoruz. Sene içerisine yayılan çok sayıda çalışmanın yanında, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Kudüs’te hisse usulü kurban kesimi gerçekleştireceğiz. Kurban Bayramının birinci günü, Kudüs’te bulunan Kurban Kesim Merkezinde bağışçılarımızdan alınacak vekâletlerle kesimlerini gerçekleştireceğimiz kurban hisselerini, ihtiyaç sahibi Kudüslülere ulaştıracağız. Bu yılki hedefimiz yaklaşık 5600 Kudüslü aileye kurban eti ulaştırmak” ifadelerini kullandı.

Mirasımız Derneği, hayat pahalılığının kol gezdiği Kudüs’te bir Kurban Hisse bedelini 2.450 TL olarak belirledi.

Dernek tarafından Kurban kesiminden hemen sonra kurban sahiplerinin telefonlarına SMS ve video mesaj yoluyla kurban kesim bilgileri iletilecek.

Mirasımız Derneği

Mirasımız, Kudüslü yetim ve öksüz çocuklarla, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını da unutmayacak, hayırseverlerden alacağı destek ile bayramlık kıyafet ve bayram harçlığı dağıtmak suretiyle sevinçlerine ortak olacak.

Bayramlıklar 150 TL, Bayram Harçlığı ise 50 TL olacak.

Kurbanını Kudüs’te kestirmek veya Kudüslü çocukları sevindirmek isteyen hayırseverler, Kurban organizasyonu hakkında detaylı bilgiyi derneğin 0212 524 01 01 numaralı telefon hattından veya mirasimiz.org.tr web adresinden alabilirler.”