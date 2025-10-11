Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Mısır'dan Gazze'nin yeniden inşası için uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapma talebi

Mısır'dan Gazze'nin yeniden inşası için uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapma talebi

20:2111/10/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapma niyetinde olduklarını açıkladı. Sisi, ateşkes anlaşmasının tam uygulanması ve Gazze’ye uluslararası güçlerin konuşlandırılması gerektiğini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nin "yeniden inşası için uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapmak istediğini" söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sisi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sisi ve Hristodulidis, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Şarm eş-Şeyh'teki Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlandığı görüşmeleri değerlendirdi.

Sisi, "esirlerin serbest bırakılması ve yardımların girişinin güvence altına alınması da dahil olmak üzere ateşkesin sağlandığı anlaşma hükümlerinin tam olarak uygulanmasının önemini" vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze Şeridi’ne uluslararası güçlerin konuşlandırılmasının gerekliliğine dikkat çekerek, ulaşılan anlaşmaya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) aracılığıyla uluslararası meşruiyet kazandırılmasının önemini ifade etti.

Sisi, Mısır’ın Gazze’de “erken toparlanma ve yeniden imar” konulu uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapma niyetinde olduğunu belirtti.


Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi de yaralanmıştı.


#Mısır
#Gazze Şeridi
#konferans
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTERGE SON AÇIKLAMALAR 11 EKİM: 3600 ek gösterge çıkacak mı, torba yasada var mı?