Gazze görev gücünde yer alacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hamas ve İsrail arasındaki anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edecek ‘görev gücünde’ Türkiye’nin olacağını söyledi.

2025- 2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’ne katılan Erdoğan, sözlerine “Konuşmamın hemen başında, dün gece ve bugün Şarm El Şeyh’ten gelen müjdeli haberlerden duyduğum sevinci hassaten ifade etmek istiyorum” diye başladı. “Biliyorsunuz, uzun bir süredir, Gazze’de akan kanın durması ve ateşkesin tesisi için yoğun çaba içindeydik” ifadelerini kullanan Erdoğan, bu kapsamda ABD’de Donald Trump’la Gazze için yaptığı görüşmeleri hatırlattı.





MEMNUNİYET DUYUYORUZ

Trump’ın daha sonra 20 maddelik bir barış planı açıkladığına dikkat çeken Erdoğan, “Hamas müzakerelere hazır olduğunu duyurdu. Dünkü mutabakattan sonra bugün de imzalar atıldı. Bizim de ilk baştan itibaren aktif katkı verdiğimiz anlaşmadan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonra; acil olarak kapsamlı insani yardımların Gazze’ye ulaştırılması. Rehine ve mahkumların takası. İsrail’in saldırılarını derhal durdurması. Belirlenen hatlara geri çekilmenin sağlanması büyük önem arz ediyor” dedi.





İMAR FAALİYETLERİNE DESTEK OLACAĞIZ

Anlaşmanın mutabık kalınan maddelerinin harfiyen uygulanmasını titizlikle takip edeceklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edecek ‘görev gücünde’ Türkiye olarak, inşallah, biz de yer alacağız. Gazze’nin tekrar ayağa kaldırılabilmesi için uluslararası toplumla birlikte yeniden imar faaliyetlerine destek olacağız. Amacımız, soykırımın durması ve bölgeye huzurun bir an evvel gelmesidir.”





NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ

“Gazzeli kardeşlerimiz dünyada huzuru, barışı, güvenliği en fazla hak eden millettir. İki yıl sonra ilk defa yüzleri gülen Gazzeli mazlumların, özellikle de Gazzeli masum yavruların yüzlerinde açan tebessüm çiçeklerinin hiç solmaması için ne gerekiyorsa, biz, Allah’ın izniyle, yapmaya devam edeceğiz. İsrail hükümetinin ateşkese teşvik edilmesinde güçlü bir irade sergileyen Amerikan Başkanı Sayın Trump’a teşekkür ediyorum. Anlaşmaya varılmasına önemli katkılar veren Katar ve Mısır’a aynı şekilde şükranlarımı iletiyorum.”





FİLİSTİNLİLERİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

“Filistin Direniş Hareketi Hamas’ı dirayetli ve basiretli tutumları dolayısıyla can-ı gönülden tebrik ediyorum. Müzakere heyetini ve süreçte kolaylaştırıcı rol üstlenen bütün aktörleri kutluyor, kendilerine de teşekkür ediyorum. 2 yıldır her türlü barbarlığa, zulme, katliama, soykırıma rağmen dik ve dirayetli duruşlarından zerre kadar taviz vermeyen Filistinli kardeşlerimizi buradan bir kez daha hürmetle selamlıyorum. Türkiye, dün olduğu gibi bugün ve yarın da Filistin halkının yanında olacak, onları asla yalnız bırakmayacaktır. Rabbim, anlaşmayı Filistin halkı için hayırlara vesile kılsın, diyorum. Toprağa düşen 67 binden fazla şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum.”





Harfiyen uygulanmasını takip edeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından Hamas ile İsrail’in, Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasını onaylamasına ilişkin değerlendirme yaptı. “Şarm El Şeyh’te yürütülen ve Türkiye olarak bizim de katkı sağladığımız Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze’de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyorum.” ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti: “İsrail hükümetinin ateşkese teşvik edilmesinde gerekli siyasi iradeyi ortaya koyan ABD Başkanı Sayın Trump başta olmak üzere, anlaşmaya varılmasında önemli destekleri olan kardeş ülkeler Katar ve Mısır’a hassaten teşekkür ediyorum. Türkiye olarak anlaşmanın harfiyen uygulanmasının yakın takipçisi olacak ve sürece katkı sunmaya devam edeceğiz.”





FİLİSTİNLİLERE SELAM

“Aynı şekilde Filistin’de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti kurulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle, 2 yıldır tarifsiz acılar çeken, gayriinsani koşullar altında hayat ve haysiyet mücadelesi veren, evladını, anasını, babasını, akrabasını, arkadaşını kaybeden, yaşadıkları tüm trajedilere rağmen izzetli duruşlarından taviz vermeyen Filistinli kardeşlerimi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Rabb’im Filistinli kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun, Rabb’im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin.”





Filistin Devleti kurulana kadar mücadele sürecek

Hamas ve İsrail görüşmelerinin Gazze’de ateşkesle sonuçlanmasına dair siyasiler de sosyal medya hesaplarından mesajlar paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz : Gazze’nin direnişi tüm dünyada uyanışa vesile oldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş : Savaş suçlusu Netanyahu yönetimi mahkemelerde hesap verene dek sözümüzün arkasında duracağız.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik : Sayın Cumhurbaşkanımızın kalıcı barışa ulaşılması için bir dakika bile ara vermeden verdiği mücadelesine ve adanmışlığına şahidiz.





SAVUNMAYA DEVAM

Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş : Ateşkes anlaşmasının kalıcı barışa vesile olmasını temenni ediyorum.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya : Biz, Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmayazhaklı davalarını savunmaya devam edeceğiz.





YARALAR SARILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan : Türkiye, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti’nin kurulması için mücadelesine devam edecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç : Filistinli kardeşlerimizin yanında durmaya; adaleti ve hakkı savunmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran : Başta Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması ve ateşkes koşullarına uyulması konuları olmak üzere her alanda Filistinlilere destek vereceğiz ve Gazze’deki yaraların sarılması için çalışacağız.





28 Şubat’ın yaraları kapanmadı

Üniversite-sanayi iş birliğine dikkat çeken Erdoğan, “28 Şubat uygulamalarının mesleki eğitimde açtığı yaralar halen tam olarak kapanmamıştır. Sırf imam-hatip okullarının önünü kesmek için devreye konulan katsayı zulmünün istihdamdaki olumsuz etkilerini bugün bile hissediyoruz. Öğrencilerimizin teorik bilgilerini sanayi ortamında uyguladığı Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu modelini hayata geçirdik. Bu okullarda eğitim alan öğrencilerimizin iş bulma oranı, şimdiden yüzde 80 seviyelerine ulaştı” dedi. Öte yandan Erdoğan, uruluş çalışmaları devam eden Türkiye-Suriye Dostluk Üniversitesi'nin çok yakın bir zamanda Şam'da kapılarını öğrencilere açacağını söyledi.





SDG’ye alan yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Terörsüz Türkiye sürecinin iyi yönetildiğini belirten Erdoğan’ın “Süreci sabote etmek isteyenlere fırsat vermeyin ve onların tuzaklarına düşmeyin” dediği öğrenildi. Toplantıda SDG’nin Suriye ordusu içinde entegrasyonu da gündeme geldi. Terörsüz Türkiye hedefinin sonuca ulaşması için Suriye’de SDG’nin de entegrasyonun tamamlanmasına dikkat çeken Erdoğan, “Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda YPG’ye alan açmayacağız, açılmasına izin vermeyeceğiz. Tek Suriye politikası vazgeçilmez ve Türkiye’nin kırmızı çizgisi” diye konuştu.





Barzani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’yi kabul etti. Görüşmede, Türkiye ile Irak ilişkileri, IKBY ile işbirliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Irak Merkezi Hükümeti ile IKBY arasında petrol alanında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını belirten Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili uzlaşının da kısa vadede sağlanmasının tüm bölgenin menfaatine olacağını kaydetti. Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasında kararlı olduklarını belirtti.



