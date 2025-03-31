Moldova Rus diplomatlara kapıyı gösterdi

Moldova Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Kişinev Büyükelçiliğindeki 3 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etme kararı aldığını bildirdi. Açıklamada, "Büyükelçiye, büyükelçilikteki 3 çalışanın istenmeyen kişi ilan edildiğine dair protesto notası verildi." denildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Kişinev Büyükelçiliğinin Moldova'da diplomatik statüye aykırı faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.
Bu sebeple Rusya'nın Kişinev Büyükelçisi Oleg Ozerov'un Bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, "Büyükelçiye, büyükelçilikteki 3 çalışanın istenmeyen kişi ilan edildiğine dair protesto notası verildi." ifadesi kullanıldı.
Rusya yanıt verecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova'nın diplomatları sınır dışı etme yönünde aldığı karara gerekli yanıtın verileceğini açıkladı.
Moldova tarafının, Rusya'yı bir parlamento milletvekiline "adaletten saklanmasına" yardımcı olmakla suçladığına dikkati çeken Ozerov, bu suçlamanın asılsız ve kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Ozerov, "Bu tarz sorunların, mevcut hukuki mekanizmalar ve ilgili kurumlar arasındaki iletişim kanalları aracılığıyla çözülmesi gerekiyor. Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dahil ikili ilişkilerde bu tür sorunların çözümü için hukuki bir zemin mevcut." ifadelerini kullandı.
Moldova ile Rusya arasında ne oluyor?
Moldova Bilgi ve Güvenlik Servisi (SIS) Başkanı Alexandru Musteata, bugün Rusya'nın Kişinev Büyükelçiliğini, Aleksandr Nesterovkiy'nin Transdinyester bölgesine kaçınmasına ve adaletten saklanmasına yardımcı olmakla suçlamıştı.