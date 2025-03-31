Moldova Rus diplomatlara kapıyı gösterdi

Büyükelçi Ozerov da gazetecilere yaptığı açıklamada, sınır dışı edilecek diplomatların arasında Transdinyester meselesi çözümüne dair Ortak Denetim Komisyonu eş başkanının yer aldığını belirterek, "Bu, yapıcı olmayan bir adım." değerlendirmesinde bulundu.