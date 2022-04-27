Moldova Transdinyester’deki patlamaların ardından güvenlik önlemlerini artırdı

Moldova Yüksek Güvenlik Konseyi toplantısı sonrasında konuşan Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Ukrayna sınırında meydana gelen patlamalar sonrası Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Moldova topraklarına sıçrama endişesi artarken, Moldovalılara sakin olmaları çağrısında bulundu. Sandu, patlamaları Transdinyester’i istikrarsızlaşmasından çıkar sağlayacak olan çeşitli grupların parmağı olduğunu ifade etti.

Güvenlik Konseyi ise, Transdinyester ile Moldova arasındaki bölge yakınlarında devriyelerin ve kritik altyapı üzerinde güvenlik kontrollerinin artırılmasını tavsiye etti.

Transdinyester’de art arda patlamalar

Transdinyester’in sözde başkenti Tiraspol’de dün Devlet Güvenlik Bakanlığı merkez binası önünde bir dizi patlama meydana gelmiş, binanın camlarının ve kapılarının hasar aldığı görülmüştü. Ukrayna, patlamaları Rus güvenlik servislerinin planlı bir provokasyonu olarak nitelendirmişti. Bugün ise, Grigoriopol ilçesine bağlı Mayak köyünde 1960’larda inşa edilen Sovyet döneminden kalma 14 radyo yayın merkezinden biri olan Transdinyester Radyo ve Televizyon Merkezi’nde iki ayrı patlama meydana gelmiş, iki radyo anteni hasar almıştı. Söz konusu patlamalarda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Öte yandan Moldova’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçı bölgeyi hiçbir ülke tanımıyor. Moldova’nın bir parçası olarak tanınan Transdinyester’de Rusya, 1990’ların başından beri askeri varlığını sürdürüyor.

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Transdinyester’in sözde yönetimi Ukrayna’yı suçladı

Transdinyester sözde Başkanı Vadim Krasnoselsky Rus basınına yaptığı açıklamada, bölgeye yönelik saldırılar konusunda Ukrayna’yı suçlayarak, "Bu saldırıların izleri Ukrayna’ya gidiyor. Bu saldırıyı organize edenlerin amacının Transdinyester’i çatışmaya sürüklemek olduğunu varsayıyorum" dedi.

Rus komutanın tepki çeken açıklaması

Rus Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Komutan Yardımcısı Rustam Minnekaev, Ukrayna’daki savaşa yönelik yaptığı açıklamada, "Özel operasyonun 2 gün önce başlayan ikinci aşamasında Rus ordusunun görevlerinden biri, Donbass ve güney Ukrayna üzerinde tam kontrol sağlamak. Bu durum, Kırım’a bir kara koridoru oluşturulmasını sağlayacak" ifadelerini kullanmıştı. Donbass üzerindeki kontrolün Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım’a kara koridoru oluşturmaya olanak sağlayacağını söyleyen Minnekaev, Ukrayna’nın güneyi üzerinde sağlanacak kontrolün ise Rusya’ya, Moldova sınırları içerisinde tek taraflı bağımsızlığını ilan Transdinyester’e erişim sağlayacağını vurgulamıştı. Minnekaev, "Ukrayna’nın güneyini kontrol etmek, Rusça konuşan nüfusa baskı gerçeklerinin olduğu Transdinyester’de bir çıkış yolu sağlayacak" demişti.

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