Moskova'da aşı olmayanlar kafelere giremiyor.

Rusya’nın başkenti Moskova’daki kafe ve restoranlar bugünden itibaren, sadece koronavirüse karşı aşı olmuş, test sonucu negatif ya da antikor testi pozitif olan müşterilere servis yapmaya başladı. Bu üç şarttan birini yerine getirmeyen müşterilerse geri çevriliyor.

ANTİKOR TESTİNE DE BAKIYORLAR

Sputnik'te yer alan haberlere göre Moskova’daki kafe, bar ve restoranlar belediyenin aldığı bir karar ile bugünden itibaren sadece aşı olduğuna, bağışık geliştirdiğine ya da negatif olduğuna dair delil gösteren müşterileri kabul etmeye başladı.

Yerel düzeyde alınan bu kararın uygulamaya alınması, başkentte günlük vaka ve can kayıplarının şimdiye dek görülmemiş seviyelere yükselmesini izliyor.

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