Moskova’da İsrailli yolculara sıkı sorgu: 40 kişi gözaltında

Rusya'nın başkenti Moskova’daki Domodedovo Havalimanı’nda pasaport kontrolü sırasında durdurulan yaklaşık 40 İsrail vatandaşı, Rus yetkililer tarafından gözaltına alındı. İran ile yaşanan savaşla bağlantılı oldukları iddia edilen yolcuların saatler boyunca sorgulandığı bildirildi.

İsrailli yolcular sorguya alındı

Rus haber sitesi Mediazona'da yer alan habere göre, 19 Nisan’da Tel Aviv’den Moskova’ya gelen uçaktaki en az 40 kişi Domodedovo Havalimanı’nda güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak yaklaşık beş saat boyunca tutuldu.

Söz konusu 40 kişiden oluşan grubun içerisinde çocuklar ile çifte vatandaşlığa sahip olanların da bulunduğu kaydedildi.

Haberde, güvenlik görevlilerinin İsrailli yolcuların cep telefonları incelediği ve kendilerine İran-İsrail savaşına ilişkin sorular yönelttiği belirtildi.

"Burada istenmiyorsunuz"

Sorguya alınan yolculara İran’ın Rusya’nın müttefiki olduğu, İran’ın düşmanlarının “Rusya’nın da düşmanı” sayıldığı ifade edilerek Moskova ziyaretlerinin “istenmediği” ve “boşuna geldikleri” söylendi.

Mediazona’nın aktardığına göre, yolculara ayrıca yasa ihlallerine karşı “uyarı” niteliği taşıyan belgeler imzalatıldı.

Tel Aviv'den İsrail vatandaşlarına 'Rusya'ya seyahat' uyarısı

Diplomatik kaynaklar, yaşananların Rusya ile İsrail arasındaki ilişkilerde artan gerilimin bir yansıması olabileceğine işaret etti. Olay sonrası Tel Aviv yönetimi, vatandaşlarına Rusya seyahatlerinde temkinli olmaları yönünde uyarıda bulundu.







