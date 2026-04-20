Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Moskova’da İsrailli yolculara sıkı sorgu: 40 kişi gözaltında

23:5720/04/2026, Pazartesi
G: 21/04/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
İki ülke arasında gerilime neden olayda İsrailli yolculara 'boşuna geldiklerinin' söylendiği iddia edildi.

Rusya’da bir havalimanında yaklaşık 40 İsrail vatandaşı gözaltına alındı. İran ile yaşanan savaşla bağlantılı oldukları iddia edilen yolcuların saatler boyunca sorgulandığı bildirilirken, güvenlik görevlilerinin kendilerine, İran’ın Rusya’nın müttefiki olduğunu, İran’ın düşmanlarının “Rusya’nın da düşmanı” sayıldığının ifade edilerek Moskova ziyaretlerinin “istenmediği” ve “boşuna geldikleri” söylendi.

Rusya'nın başkenti Moskova’daki Domodedovo Havalimanı’nda pasaport kontrolü sırasında durdurulan yaklaşık 40 İsrail vatandaşı, Rus yetkililer tarafından gözaltına alındı. İran ile yaşanan savaşla bağlantılı oldukları iddia edilen yolcuların saatler boyunca sorgulandığı bildirildi.

İsrailli yolcular sorguya alındı

Rus haber sitesi Mediazona'da yer alan habere göre, 19 Nisan’da Tel Aviv’den Moskova’ya gelen uçaktaki en az 40 kişi Domodedovo Havalimanı’nda güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak yaklaşık beş saat boyunca tutuldu.

Söz konusu 40 kişiden oluşan grubun içerisinde çocuklar ile çifte vatandaşlığa sahip olanların da bulunduğu kaydedildi.

Haberde, güvenlik görevlilerinin İsrailli yolcuların cep telefonları incelediği ve kendilerine İran-İsrail savaşına ilişkin sorular yönelttiği belirtildi.

"Burada istenmiyorsunuz"

Sorguya alınan yolculara İran’ın Rusya’nın müttefiki olduğu, İran’ın düşmanlarının “Rusya’nın da düşmanı” sayıldığı ifade edilerek Moskova ziyaretlerinin “istenmediği” ve “boşuna geldikleri” söylendi.

Mediazona’nın aktardığına göre, yolculara ayrıca yasa ihlallerine karşı “uyarı” niteliği taşıyan belgeler imzalatıldı.

Tel Aviv'den İsrail vatandaşlarına 'Rusya'ya seyahat' uyarısı

Diplomatik kaynaklar, yaşananların Rusya ile İsrail arasındaki ilişkilerde artan gerilimin bir yansıması olabileceğine işaret etti. Olay sonrası Tel Aviv yönetimi, vatandaşlarına Rusya seyahatlerinde temkinli olmaları yönünde uyarıda bulundu.



#Rusya
#İsrail
#Gözaltı
#Moskova
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
