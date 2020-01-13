Moskova'da kritik zirve: Kalıcı ateşkes için Hafter güçleri Trablus'tan çekilmeli

Türkiye ile Rusya'nın diplomatik girişimlerinin ardından ateşkes ilan eden Libya'daki taraflar Moskova'da bir araya geliyor.

BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ve darbeci Halife Hafter dün akşam saatlerinde Moskova'ya ulaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ve Savunma Bakanı Hulusi Akar da kritik müzakerelere katılmak için Rusya'ya gitti.

Ateşkes çağrısına uyan tarafların, ateşkesin resmiyet kazanması için müzakere etmesi ve nihayetinde bir anlaşma imzalaması bekleniyor.

Peki, Libya'da ateşkes kararı kalıcı olacak mı? Yaşanan diplomasi trafiği önümüzdeki günlerde Libya'da neler değiştirebilir?

Emrah Kekilli

Konuyla ilgili yenisafak.com'un sorularını yanıtlayan SETA Dış Politika Araştırmacısı Emrah Kekilli, Moskova'da ateşli bir müzakere masasının olacağını belirterek, "4 Nisan 2019'dan bu yana Hafter güçleri, başkent Trablus'un içerisine 5-6 kilometre kadar yaklaşmış durumda. Ateşkes ile birlikte Hafter güçlerinin burada kalması, Libyalılar ile kabul edilebilir değil. Temel meseleleri, Hafter'in 4 Nisan'daki pozisyonlarına geri çekilmeleri. Aksi halde başkent Trablus'un tehlike altında olacağını biliyoruz" dedi.

‼️Darbeci Hafter güçleri, Trablus hükümetini devirmek için büyük bir saldırıya hazırlanıyor.



👉Türk askerinin Libya'ya gönderilmesi, sahadaki dengeleri değiştirecek. pic.twitter.com/reQrfxl3MT — Yeni Şafak (@yenisafak) 11 Aralık 2019

Hafter'in bu talebi reddedebileceğinin altını çizen Kekilli, "Libyalılar endişelerinde haksız değil. Hafter'in geçmişine baktığımızda, askeri kazanımlarla var olmaya çalışan bir aktör olduğu açıkça görülüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile Libya UMH arasında imzalanan deniz yetki alanlarını sınırlayan anlaşmanın haritası.

TÜRKİYE DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Türkiye'nin askeri girişimleriyle Libya'da dengelerin değiştiğine vurgu yapan Kekilli, şöyle devam etti:

"Harp cephede bitmez, harp masada biter. Libya'da çok farklı çözüm inisiyatifi oldu. Mısır'da, BAE, Fransa'da ve İtalya'da taraflar bir araya geldi. Hafter güçleri ise aldığı illegal yardımlarla ilerleme sağlayabilen bir aktördü. Ancak Türkiye'nin sahada askeri dengeleri değiştirmiş olması, müzakere masasında da müttefik UMH'nin de elini güçlendirdi. Bir şekilde bu savaşı bitirmek için uluslarası diplomasi trafiği yürütecek ve uluslararası toplum Libya'nın yeni siyasi yapısı hakkında bir mutabakata varacak. Bütün uluslararası aktörlerin ittifakıyla bir siyasal çevre belirlenecek, nitekim libya siyasal anlaşması da bu şekilde belirlenmişti."

LİBYA'NIN BATISINDA MISIR VARLIK GÖSTEREMEZ

"Hafter güçlerine bağlı Libya Parlamentosu Başkanı Ageela Salih'in Türkiye'nin askeri müdahalesine karşılık, Mısır ordusunu Libya'ya davet etmesi ne anlama geliyor?" sorusuna yanıt veren Kekilli, şöyle konuştu:

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"Salih kendince bir manevra alanı oluşturmaya çalışıyor. Olur da ateşkes hayata geçirilemezse ve ateşkes bozulursa Mısır'ın varlığıyla Türkiye'yi dengeleyebileceklerini düşünüyorlar. Mısır'ın tarihi ve siyasi dengeleri göz önüne alındığında Libya'nın batısında Mısır'ın Türkiye ile karşı karşıya gelmesi mümkün değil. Libya'nın batı bölgesinde kendi içerisinde farklı bir gerçekliğe sahip. Bu bölgede Hafter ve Kahire'nin varlık göstermesi mümkün değil"

Dışişleri Bakanlığı Türkiye-Libya sınırını gösteren yeni anlaşmanın haritasını paylaşmıştı.

"FİİLİ NETİCE ELDE EDEBİLEN TEK ÜLKE TÜRKİYE"

Libya'daki siyasi çözüm girişimlerinin 2014 yılından bu yana başarısız olduğunu hatırlatan Kekilli, "6 yıl önce Birleşmiş Milletler, Libya'daki çatışmayı durdurmak için sürece dahil oldu. Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler'in bu inisiyatifini destekledi ancak bütün çözüm girişimleri başarısız oldu. Şu ana kadar Fiili netice elde edebilen tek aktör Türkiye oldu. Türkiye'nin başarılı olmasının temel nedeni de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oradaki varlığıydı. Sahadaki dengeleri değiştirmeden, masadaki dengeleri değiştirmenin mümkün olmayacağı biliniyordu" dedi.



