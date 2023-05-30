Moskova’ya yönelik İHA saldırıları gerçekleştirildi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik Rus güçlerince gerçekleştirilen kamikaze İHA saldırıları sonucu bir apartman ve caddedeki bazı apartmanlar hasar gördü, 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kiev'in Darnytsa, Goloseyevsky ve Podolsk bölgelerinde meydana gelen patlamalar sonucu bazı evlerde yangın çıkarken çok sayıda araç da hasar gördü. Goloseyevsky'de vurulan bir binadan arama kurtarma ekiplerince 20 kişi tahliye edilirken 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralanan 4 kişi ambulanslarla civardaki hastanelere kaldırıldı. Podolsk bölgesinde bir apartmanda yangın kaydedilirken Svyatoshinsky bölgesinde patlamaların meydana geldiği ifade edildi. Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Kiev’e son 24 saatte 3 yoğun hava saldırı gerçekleştirdiğini belirtti. Rusların saldırılarda sürekli silah değiştirdiğine işaret eden Popko, Rus birliklerin daha önceki saldırılarında balistik füze ve İHA’ları kullandığına dikkati çekti. Popko, gece saldırıların farklı yönlerden birkaç dalga halinde düzenlediğini belirterek, “Hava alarmı yaklaşık 3 saat sürdü. Kiev hava sahasında 20'den fazla İHA Ukrayna hava savunma güçleri ve araçları tarafından imha edildi.” ifadesini kullandı.