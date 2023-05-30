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Dünya

Moskova’ya yönelik İHA saldırıları gerçekleştirildi

Rusya'nın başkenti Moskova havadan tehdit altında. Rus haber ajanslarının açıklamalarına göre Moskova'da iki farklı caddede bulunan konutlara insansız hava araçlarının isabet ettiği bildirildi. İHA'ların isabet ettiği binalarda hasarın meydana geldiği öğrenildi.

09:23 . 30/05/2023 Salı
AA
Rusya’nın başkenti Moskova'^ya İHA saldırıları düzenlendi.

Rusya’nın başkenti Moskova'^ya İHA saldırıları düzenlendi.

Rusya’nın başkenti Moskova ve etrafındaki yerleşim yerlerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde İHA saldırıları sonucunda bazı binalarda hafif hasar meydana geldiğini bildirdi.


Şehrin acil durum görevlilerinin olay yerinde olduğunu kaydeden Sobyanin, durum tespiti yapıldığı bilgisini paylaştı. Sobyanin,
"Halihazırda kimse ciddi şekilde yaralanmadı. Lütfen yalnızca resmi kaynaklara güvenin ve doğrulanmamış bilgileri yaymayın."
ifadelerini kullandı. Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyev de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı bölgelerde duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerine ait olduğunu belirtti. Vorobyev açıklamasında, şunları kaydetti:
"Moskova’ya yaklaşırken birkaç İHA düşürüldü. Halktan sakin olmasını rica ediyorum. Tüm acil servis görevlileri çalışıyor. Bilgilendirme yapacağız."

Rus haber ajansları
, Moskova içerisinde iki farklı caddede bulunan konutlara insansız hava araçlarının isabet ettiğini bildirdi. İHA’ların isabet etttiği binaların cephelerinde hasar oluştuğu bilgisine yer verilen haberlerde, yaralı ya da ölü olmadığı ifade edildi. İHA’ların nereden geldiğine dair açıklama yapılmadı. Bazı sosyal medya kaynaklarında, şehre 25 İHA saldırısı düzenlendiği ve büyük çoğunluğunun hava savunma sistemleriyle vurulduğu öne sürülerek, İHA’ların bazılarının silahlı olduğu belirtildi. Sosyal medyaya Moskova bölgesinde havada uçan ve vurulan bazı İHA görüntüleri yansıdı.



Ukrayna'nın başkentine yönelik kamikaze İHA saldırılarında 1 ölü 4 yaralı
Ukrayna'nın başkentine yönelik kamikaze İHA saldırılarında 1 ölü 4 yaralı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik Rus güçlerince gerçekleştirilen kamikaze İHA saldırıları sonucu bir apartman ve caddedeki bazı apartmanlar hasar gördü, 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kiev'in Darnytsa, Goloseyevsky ve Podolsk bölgelerinde meydana gelen patlamalar sonucu bazı evlerde yangın çıkarken çok sayıda araç da hasar gördü. Goloseyevsky'de vurulan bir binadan arama kurtarma ekiplerince 20 kişi tahliye edilirken 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralanan 4 kişi ambulanslarla civardaki hastanelere kaldırıldı. Podolsk bölgesinde bir apartmanda yangın kaydedilirken Svyatoshinsky bölgesinde patlamaların meydana geldiği ifade edildi. Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Kiev’e son 24 saatte 3 yoğun hava saldırı gerçekleştirdiğini belirtti. Rusların saldırılarda sürekli silah değiştirdiğine işaret eden Popko, Rus birliklerin daha önceki saldırılarında balistik füze ve İHA’ları kullandığına dikkati çekti. Popko, gece saldırıların farklı yönlerden birkaç dalga halinde düzenlediğini belirterek, “Hava alarmı yaklaşık 3 saat sürdü. Kiev hava sahasında 20'den fazla İHA Ukrayna hava savunma güçleri ve araçları tarafından imha edildi.” ifadesini kullandı.



#Moskova
#Rusya
#İHA
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