Mossad’ın Suriye hücrelerine operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) önemli bir operasyona daha imza attı. İsrail İstihbarat Teşkilatı MOSSAD’ın Türkiye’deki para ağını yöneten Kosova asıllı Liridon Rexhepi yakalandı. İsrail İstihbarat Servisi'nin talimatıyla dron çekimi yapan ve Filistinli siyasiler aleyhinde psikolojik harekat faaliyeti yürüttüğü belirlenen Rexhepi, Suriye sahasına yönelik bilgi derleyen Türkiye'deki saha elemanlarına para aktarıyordu. 25 Ağustos'ta Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen Rexhepi, MİT tarafından adım adım takip edildi.

ÖDEME KRİPTO PARAYLA

Tüm hesap hareketleri didik didik incelenen Rexhepi’nin Kosova başta olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerinden MOSSAD’ın Türkiye'deki saha elemanlarına para aktardığı, saha elemanlarının da bu parayı Suriye sahasında kullandığı ortaya çıktı. Yapılan para takibi sonucu Türkiye'deki saha elemanlarının Kosova’dan Western Union üzerinden gelen parayı yine Western Union ile Suriye’deki alt kaynaklarına aktardığı tespit edildi. Suriye'deki şahıslara kripto parayla ödeme yapıldığı belirlendi.

TRANSFERLERİ KABUL ETTİ

5 gün boyunca tüm faaliyetleri kayıt altına alınan Kosovalı şahsın yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile koordine kuruldu. 30 Ağustos'ta operasyon için düğmeye basan İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, Rexhepi'yi gözaltına aldı. Rexhepi, polis sorgusunda para transferlerini kabul etti. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Rexhepi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEAŞ’ın motivasyon ekibine operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütü DEAŞ’a yönelik kritik bir operasyon gerçekleştirdi. Örgüt üyelerinin kullandığı Telegram gruplarına sızan polis ekipleri DEAŞ üyelerinin yazışmalarını ve paylaştıkları fotoğrafları tek tek inceledi. Telegram grubundaki görüntüleri inceleyen ekipler 2 kadın ve 1 erkek teröristin Suriye’deki çatışma bölgelerinde çekilmiş saldırı videoları bulundu. Başka görüntülerde de 2 kadın teröristin İstanbul’da atış yaparken fotoğrafları bulundu. Gruptaki yazışmalarda yapılan incelemelerde teröristlerin özelikle kadın teröristlerin görüntülerini grupta bilerek paylaşarak DEAŞ içindeki olası dağılmayı önlemeye çalıştığı tespit edildi. Operasyon için harekete geçen örgütün güncel talimatlarını takip edip bilgileri ileten H.K. ve H.A.T. isimli DEAŞ’lılar 29 Ağustos’ta yakalanarak gözaltına alındı. Bir diğer operasyonda da DEAŞ’ın sözde Horasan vilayetine bağlı olarak faaliyet gösteren ve çatışma bölgelerine lojistik destek sağladığı tespit edilen S.S. isimli terörist 28 Ağustos’ta yakalandı. 2’si kadın 3 şüpheli tutuklandı.







