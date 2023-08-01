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Dünya

Mühimmat deposundaki patlama iktidarı sarstı: Yunanistan'da 'gizli askeri harita' çatlağı

Yunanistan'da çıkan orman yangınları askeri uçak mühimmat deposuna ulaşmış ve depoda patlamaya neden olmuştu. Patlama sonrası Milli Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias'ın depoda yaptığı incelemeler sırasında çekilen fotoğrafta gizli askeri bir haritanın yer alması ise ülkede yeni bir krizi tetikledi. Ülkede ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak SYRIZA, haritanın görünmesini eleştirerek Silahlı Kuvvetler açısından itibar zedeleyici olduğunu ifade etti.

21:42 . 1/08/2023 Salı
AA
SYRIZA Milletvekili ve eski Milli Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis.

SYRIZA Milletvekili ve eski Milli Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis.

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak SYRIZA, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias'ın Nea Aghialos'taki askeri uçak mühimmat deposunda çıkan yangının ardından yaptığı denetim sırasında çekilen fotoğrafta gizli olması gereken askeri bir haritanın görünmesini eleştirdi.

Evangelos Apostolakis

"Ciddi bir ihlal yapıldı"

SYRIZA Milletvekili ve eski Milli Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, "documentonews" haber portalına yaptığı açıklamada, yakıt depolarının güvenliğine ilişkin denetimin Milli Savunma Bakanlığındaki bir siyasi tarafından yapılmasının Silahlı Kuvvetler açısından itibar zedeleyici olduğunu ifade etti.

Bu denetimlerin Silahlı Kuvvetler tarafından yapılmasının daha uygun olacağını belirten Apostolakis, şunları kaydetti:

"Bakan Yardımcısı, gizli bilgilerin idaresinde ise yakıt depoların tam yerlerinin belirtildiği gizli haritanın önünde görüldüğü bir fotoğrafla ciddi bir ihlal yapmıştır."

Yunanistan'da mühimmat deposunda patlama meydana gelmişti

Yunanistan'ın Magnisia bölgesindeki yangın kontrolden çıkarak askeri uçak mühimmat deposuna ulaşmış ve depoda patlamaya neden olmuştu.

Alevlerin askeri uçak mühimmat deposuna ulaşmasıyla yaşanan patlamanın etkisiyle çevredeki bazı evlerin camları kırılmıştı.

Hardalias, patlamanın ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunmuştu.



#Yunanistan
#Askeri
#Gizli Harita
#SYRIZA
#Evangelos Apostolakis
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