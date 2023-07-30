Yunanistan yanarken bakanlar eğlencede

Yunanistan’da 4 kişinin öldüğü, 74 kişinin yaralandığı ve 50 bin hektar alanın kül olduğu yangınlar kontrolden çıkarken, Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetinin bakanları ve bürokratları ya tatilde, ya da gece kulüplerinde kadraja yakalanıyor. Ülkede son 10 günde 600 den fazla yangın çıktı ve on binlerce kişi tahliye edildi. Kriz durumunun hakim olduğu ülkede, Vatandaşı Koruma Bakanı Notis Mitarakis istifasını sundu. Resmi olarak kişisel nedenler gösterdi, ancak asıl neden yangınlar sürerken tatil yapmaktı. Attica Valisi Patulis’in yangınlarla mücadele edilirken bir düğünde zeybek oynadığı görüntüler ortaya çıktı. Yangının 6. gününde aşırı sağcı sağcı Devlet Bakanı Makis Voridis’in de bir gece kulübünde eğlendiği görüntüler viral oldu. Peş peşe gelen skandallar sonrası Miçotakis eleştirilerin odağı olurken, Yunan liderin yangınla ilgili gelişmeleri takip ederken kahkahalarla güldüğü görüntüler tekrardan gündeme geldi.

İFTİRACI TATİLDE

Vatandaşı Koruma Bakanı Notis Mitarakis, ‘kişisel nedenlerle’ istifasını Başbakan Kiryakos Miçotakis’e sundu ve kabul edildi. Ancak muhalif siyasiler, Mitarakis’in istifasının asıl nedenini açığa çıkardı. Mitarakis’in, yangınlar sürerken Patmos adasına ailesi ile tatile gittiği ve deniz gezisi için tekneyle açıldığı ifade edildi. Mitarakis’ten iddialara ilişkin yalanlama gelmedi. Mitrakis, geçtiğimiz sene Yunanistan’ın döverek çıplak bir şekilde sınıra bıraktığı 92 göçmene ilişkin Türkiye’yi hedef alan karalama kampanyasında ön plana çıkmıştı.

Notis Mitarakis Kiryakos Miçotakis

VALİ DÜĞÜNDE ZEYBEK OYNADI

Attica bölgesindeki yangınlarla mücadele yetersiz kalmakla eleştirilirken, bölge Valisi Giorgos Patulis’in düğünde dans ettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerin ardından Patoulis bir özür mesajı yayınladı. Yunan gazetesi Ekathimeri’nin haberine göre Patoulis açıklamasında, “Dün Zappeio Malikanesi’nde kadınlar için düzenlenen bir etkinliğe katıldım. Bu etkinliğin sonlarına doğru katılımcılardan bazıları benden onlarla dans etmemi istedi ve ben de tamamen düşüncesiz bir şekilde davetlerine olumlu yanıt verdim. İçtenlikle özür dilemek istediğim kötü bir andı” ifadelerini kullandı. Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan görüntüler sonrası Vali’nin istifası istendi.

IRKÇI BAKAN GECE ALEMİNDE

Yunanistan’ın aşırı sağcı ve Türkiye karşıtı söylemleri ile tanınan Devlet Bakanı Makis Voridis’in, yangınların başlangıcından 6 gün sonra, bir gece kulübünde alkollü bir şekilde dans ettiği görüntüler ortaya çıktı. Videoda aşırı sağcı Bakan’ın alkollü olduğu, çevresindeki kadınlarla dans ettiği ve keyif yaptığı görülüyor. Video büyük tepki çekse de Miçotakis eleştirilere sırtını döndü. 2 gün önce Voridis, yangınların çıkış nedenine ilişkin Türkiye’yi hedef alan mesnetsiz ifadeler kullanmış, “Yangınları Türk ajanlarının çıkarmış olabileceğini” belirtmişti.





MİÇO’NUN KAHKAHALARI ELEŞTİRİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Miçotakis’in yangınlarla mücadeleyi denetlemeye gittiği Afet Koordinasyon Merkezi’ndeki neşeli tavırları büyük tepki toplamıştı. Miçotakis, gelişmeler hakkında bilgi alırken defalarca kez kahkaha atmış ve çalışanlarla gülerek sohbet etmişti. Ülkenin büyük bir buhranda olduğunu kaydeden Yunan vatandaşlar, sosyal medya üzerinden Yunan lideri topa tutmuştu.











