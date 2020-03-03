Mültecilere ateş açtılar

Türkiye’nin göçmenlere kapıları açmasının ardından Avrupa 4 günde pes etti. Türkiye’nin sınır kapılarının açmasının ardından 3 gün sadece izlemekle yetinen Avrupa önceki gün kırmızı alarm durumuna geçti. Pazar akşamı 2 ayrı toplantı yapıldı. Toplantılardan biri Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis başkanlığındaki Dışişleri ve Savunma Hükümet Konseyi (KYSEA) toplantısı oldu. Bu toplantının ardından 5 maddelik bir karar alındı.

SIĞINMA TALEBİ DURDURULDU

Toplantıda ülkenin doğusunda kara ve deniz sınırlarındaki güvenliğin silahlı kuvvetler tarafından sağlanması ve güvenliğin en üst düzeye çıkartılması kararlaştırıldı. Ayrıca bir ay süreyle, ülkeye yasadışı yollardan girenlerin sığınma talebinin geçici olarak durdurulması ve Yunan topraklarına girenlerin kendi ülkelerine geri gönderilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca Avrupa Birliği’nden sınırların korunması amacıyla ek sınır muhafızları istendi.

GERÇEK MERMİLERLE SINIRDA TATBİKAT

Dışişleri ve Savunma Hükümet Konseyi toplantısının ardından Yunan ordusu kendi içinde ayrı bir toplantı yaptı. Toplantının ardından bölgeye ek birlikler gönderileceği ve Türkiye sınır bölgesi ile Ege’deki adalarda gerçek mermilerle bir tatbikat yapılacağı duyuruldu. Dün sabah mülteci trafiğinin yoğun olduğu bu bölgeler ‘askeri alan’ ilan edildi. Yunan basını Ege’nin kuzeyinden Semadirek adasından Ege’nin güneyine Meis adasına kadar hafif ve ağır doğrudan ateşli silahlar değişik bölgelerde atış yapılacağı bilgisini verdi. Yunanistan’ın talebinin ardından ‘acil’ olarak toplantı düzenleyen Avrupa Birliği dün aldığı karar ile Atina’nın talebi üzerine Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) Yunanistan’a sınır korumu gücü ve teknik ekipman yolluyor. AB ajansı sözcüsü Türkiye ile tüm sınırlarda alarm seviyesini de en üst düzeye çıkardı.

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AB’DE ACİL TOPLANTI

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İdlib’deki gelişmeleri görüşmek için dışişleri bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı. Borrell, “Aynı zamanda dış sınırlarımızdaki göç durumunu da yakından takip ediyoruz. Türkiye-AB mutabakatının yerine getirilmesi gerekiyor. Yunanistan ve Bulgaristan’a destek veriyoruz.” açıklamasını yaptı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Yunanistan-Türkiye sınırına geldi.

OYNAT Ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe Yunan sınırına giderek mültecilere yardım dağıttı Sen Anlat Karadeniz dizisiyle tanınan Ulaş Tuna Astepe, Yunan sınırında bekleyen mültecilere kendi imkanlarıyla getirdiği yardımları dağıttı, bazı göçmenlerle fotoğraf çektirdi. BiP'te paylaş

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Emad’ı kurşunla öldürdüler

Yunanlar en büyük insanlık suçlarından birini işledi. Yunan askerleri tamamen savunmasız olan mülteciyi katletti.

AB hattında ardı ardına kararlar alınırken dün sabah sınırdan acı bir haber geldi. Yunanistan askerleri Edirne’de sınırda bekleyen göçmenlere yönelik şiddetin dozunu artırdı. Meriç’i aşmak isteyenlere dün sabah saatlerinde biber gazı ve ses bombaları ile saldıran Yunan asker ve polisleri insanları durduramayınca plastik mermiler kullandı. Saat 9’da ise mültecilere gerçek mermilerle ateş açıldı. Yunan askerinin silahından çıkan kurşunlardan birisi 18 yaşındaki Ahmed Ebu Emad’ın boğazına isabet etti, Halepli olduğu öğrenilen Emad olay yerinde hayatını kaybetti.

117 bini sınırı geçti

Mültecilerin sınıra doğru yürüyüşü sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden Türkiye’den ayrılan göçmen sayısının 117 bin olduğunu açıkladı. Yunanistan’a göçmen çağrısında bulunan Soylu, 1951 Cenevre ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmelerini hatırlattı. Soylu şunları söyledi: "Yunanistan'ın üzerine düşen, sınırlarına gelmiş insanların sığınma taleplerini göç hukuku açısından değerlendirip, koruma sağlanması gerekenleri koruma altına almaktır. Bu süreçte Yunanistan yetkililerini, 1951 Cenevre ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmeleri başta olmak üzere temel hukuki metinlere, en önemlisi de insanlığa uygun davranmaya davet ediyoruz."

136’sı kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinden denize açıldıktan sonra mahsur kalan aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 136 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarıldı. Ege Denizi'nde botlarının sürüklenmeye başladığını bildiren düzensiz göçmenler, Çeşme'de bekleyen yakınlarına telefonla ulaşarak yardım istedi. Yakınlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye kurtarma operasyonu düzenledi. Ekipler çoğunluğu Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmeni, kıyıya çıkardı. Düzensiz göçmenler, botlarının motoruna, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince el konulduğunu ileri sürdü.

2 bin 500 göçmen Yunanistan’da

Göçmenler telleri makasla kesiyor.

Edirne’ye gelen binlerce düzensiz göçmen, geçiş için her türlü imkanı değerlendiriyor. İpsala’da toplanan düzensiz göçmenlerden 2 bin 500’ü, kırsal bir alanda tel çitin bir bölümünü makaslarla keserek, bazı bölümlerini ise yıkarak Yunanistan’a geçti.

Kaş’tan Meis’e

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Kaş

Yunanistan'a geçiş yollarından biri de Antalya'nın Kaş ilçesi oldu. Göçmenler, ilçenin farklı noktalarından Kaş'ın komşusu, Yunan adası Meis'e deniz yoluyla geçmeye başladı. Bir grup göçmen, önceki gün Kaş'a bağlı Belenli Mahallesi sahilinde, halk arasında 'Üzümlü İskele' olarak bilinen koydan Meis'e geçiş yaptı.

Pasaport ve parayı aldılar

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Edirne'den Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin durumuna ilişkin rapor hazırladı. Raporda, Yunanistan tarafına geçtiklerinde Yunan polisi tarafından alıkoyulan bazı mültecilerin çanta, telefon, cüzdan, pasaport ve paralarına el konduğu, bazı mültecilerin fiili şiddete maruz kaldığı ifade edildi. Görüşme yapılan mültecilerden Avrupa ülkelerinde akraba ve tanıdığı olanların, onların yanına ulaşmayı planladığı ancak, özellikle Afgan mültecilerin sınırı geçmeleri halinde gitmeyi planladıkları bir rotalarının bulunmadığı ifade edilen raporda, şu görüşlere yer verildi: "Sınırı geçtikten sonra Türkiye tarafına geri dönen bazı mültecilerle yaptığımız mülakatlara göre, Yunanistan tarafına geçtiklerinde Yunan Polisi tarafından alıkoyulan bazı mültecilerin çanta, telefon, cüzdan, pasaport ve paralarına el koymuş ve bazı mülteciler fiili şiddete maruz kaldığı ifade edilmiştir."

Gazetecilere bile ateş açtılar

2 muhabir yaralandı.

Yunan askerlerinin açtığı ateşte sınır hattında görev yapan bir televizyon ekibinden 2 gazeteci yaralandı. Yunan askerleri, İpsala Sınır Kapısındaki tampon bölgede bulunan mültecilere ateş açtı. Sınırın sıfır noktasında hedef gözetmeksizin yapılan saldırıda muhabir Vedat Sezer ve kameraman Cenk İşver de hafif şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sezer ve İşver, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaralanan gazeteci Vedat Sezer, “Ben Cenk arkadaşımızın yüzünün kanadığını gördüm. Bölgeden çıkmak zorunda kaldık. Çoluk çocuk dinlemeden yaptılar bunu. Şuan yüzümde bir saçma var. Cenk’inde yüzünde 6 adet saçma var” dedi.