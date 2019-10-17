Dünya Münbiçte Suriye askeri yok
BARIŞ PINARI HAREKATI

Münbiç’te Suriye askeri yok

Suriye Milli Ordusu, 7 bin askerle kuşattığı Münbiç’e girmek için Ankara’dan emir bekliyor. Muhalif kaynaklar, PKK’nın kenti Esed rejimine terkettiği iddialarını yalanladı. Cephe’tül Şam komutanlarından Zekeriya Karslı, “Az sayıdaki Rus askeri ile rejim askeri birkaç devriye attıktan sonra bölgeden ayrıldı. Şu an Münbiç’te sadece YPG/PKK’lı teröristlaer var” bilgisini verdi.

Fatih Özer Yeni Şafak
SMO askeri
SMO askeri

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Münbiç’e yürüyen Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu’nun bekleyişi devam ediyor. Münbiç’in kapısına dayanan birlikler, Esed rejimi ile terör örgütü PKK/YPG arasındaki bayrak oyununa rağmen ilçeye girmek için Ankara’dan emir bekliyor. 7 bin askerle bölgeyi kuşatan SMO, emir gelmesi durumunda şehrin kısa sürede temizleneceğini ifade ediyor. SMO kaynakları Münbiç’in rejim ordusu tarafından teslim alındığı iddiaları ‘kara propaganda’ olarak değerlendiriyor.

ORASI TEMİZLENMELİ

Münbiç harekâtına 1000 askeriyle katılan Cephe’tül Şam komutanlarından Zekeriya Karslı, ilçede rejim askeri olduğu haberlerini kesin bir dille yalanladı. Karslı, “Günlerdir Münbiç sınır hattındayız ve operasyon için talimat bekliyoruz. Münbiç’e gelen az sayıda Rus askeri ile rejim askeri de birkaç devriye attıktan sonra bölgeden ayrıldı. Şuan itibariyle Münbiç’te sadece YPG/PKK’lı teröristler bulunuyor” dedi. Türk ve Rus heyetlerinin Münbiç konusunda görüşmeler yaptığını öğrendiklerini ifade eden Karslı, “Buranın PKK’ya bırakılmasını istemiyoruz. Münbiç’e girerek bölgeyi teröristlerden temizlemek istiyoruz” açıklaması yaptı.

HALK BİZİ BEKLİYOR

Bölge halkının TSK ve SMO’yu Münbiç’te görmek istediğini söyleyen Karslı, “Halk bu operasyona destek veriyor. Sivil halk bölgenin teröristlerden temizlenerek huzura kavuşması için bize çağrıda bulunuyor. Bizler Münbiç’in temizlenmesi için tüm güçlerimizle birlikte mücadele edeceğiz. Asla geri dönmek istemiyoruz. Şu anda Münbiç’i kuşatmış durumdayız ve teröristlerle çatışmak için hazırız” diye konuştu.

  • Ruslar şimdi de Ayn el-Arab’ta
  • Suriye’de ABD’nin bıraktığı ‘hamilik’ rolünü Ruslar aldı. Münbiç’te teröristleri korumak için SMO birlikleri ile PKK/YPG’nin arasına giren Rusya, şimdi de Ayn el-Arab’a yöneldi. Dün öğle saatlerinde Rus askerlerinin bazı rejim unsurları ile birlikte Münbiç üzerinden Ayn el-Arab’a geçti. Konvoy akşam saatlerinde de şehire giriş yaptı. Ayn el-Arab’ta Türkiye’nin kurmayı planladığı güvenli bölge sınırları içerisinde yer alıyor.
  • 653 terörist etkisiz
  • Milli Savunma Bakanlığı’nı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 653 oldu” ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Barış Pınarı Harekatı hedeflerine ulaşana kadar hız kesmeden devam edecektir
GÜNDEM
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Barış Pınarı Harekatı hedeflerine ulaşana kadar hız kesmeden devam edecektir

Hiçbir güç bizi durduramaz

Hiçbir güç bizi durduramaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azdan az, çoktan çok gider.
Sınır hastanelerindegüvenlik üst seviyede

Sınır hastanelerinde
güvenlik üst seviyede

​PKK propagandasına karşı çok boyutlu önlemler alınıyor.
Mektubun yanıtı sahada verildi!

Mektubun yanıtı sahada verildi!

Erdoğan, ​Trump'ın mektubuna 'Operasyon' talimatıyla yanıt verdi.
Yargı paketi yasalaştı

Yargı paketi yasalaştı

Yargı Reformu Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
PKK işgali bitti<br>imar başladı

PKK işgali bitti
imar başladı

​Yeni Şafak Tel Abyad'ta günlük hayatın nabzını tuttu.
300 işçi daha işsiz

300 işçi daha işsiz

​İSKİ'de yüzlerce emekçi işçinin ekmeğiyle oynandı.

Türkiye'ye<br>karşı hazırladılar

Türkiye'ye
karşı hazırladılar

​ABD, PKK'lı teröristleri korumak için tünel inşa etti.
Acınızı paylaşıyoruz

Acınızı paylaşıyoruz

S​rebrenitsa anneleri Diyarbakır annelerini desteklemek için Türkiye'ye geldi.
Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

​Tunus'un güneyinde küçük bir Berberi köyü.

Ağabeye<br>son görev

Ağabeye
son görev

​Barış Pınarı Harekatı şehitleri son yolculuklarına uğurlandı.
81 ilin kalbi Mehmetçik'le

81 ilin kalbi Mehmetçik'le

​İş dünyası maddi manevi olarak TSK'ya destek veriyor.
Mücadele hem sahada<br>hem sosyal medyada!

Mücadele hem sahada
hem sosyal medyada!

​Harekatı anbean aktaran hesaplar yaşadıklarını ilk kez anlattı.
Kritik görüşme

Kritik görüşme

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ekim'de Putin ile görüşmek için Rusya'ya gidecek.
653'e yükseldi

653'e yükseldi

​Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı.
Harekat hız<br>kesmeden devam edecek

Harekat hız
kesmeden devam edecek

Sözcü ​Kalın, Barış Pınarı Harekatı'na dair açıklamalar yaptı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.