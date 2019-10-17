Münbiç’te Suriye askeri yok

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Münbiç’e yürüyen Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu’nun bekleyişi devam ediyor. Münbiç’in kapısına dayanan birlikler, Esed rejimi ile terör örgütü PKK/YPG arasındaki bayrak oyununa rağmen ilçeye girmek için Ankara’dan emir bekliyor. 7 bin askerle bölgeyi kuşatan SMO, emir gelmesi durumunda şehrin kısa sürede temizleneceğini ifade ediyor. SMO kaynakları Münbiç’in rejim ordusu tarafından teslim alındığı iddiaları ‘kara propaganda’ olarak değerlendiriyor.

ORASI TEMİZLENMELİ

Münbiç harekâtına 1000 askeriyle katılan Cephe’tül Şam komutanlarından Zekeriya Karslı, ilçede rejim askeri olduğu haberlerini kesin bir dille yalanladı. Karslı, “Günlerdir Münbiç sınır hattındayız ve operasyon için talimat bekliyoruz. Münbiç’e gelen az sayıda Rus askeri ile rejim askeri de birkaç devriye attıktan sonra bölgeden ayrıldı. Şuan itibariyle Münbiç’te sadece YPG/PKK’lı teröristler bulunuyor” dedi. Türk ve Rus heyetlerinin Münbiç konusunda görüşmeler yaptığını öğrendiklerini ifade eden Karslı, “Buranın PKK’ya bırakılmasını istemiyoruz. Münbiç’e girerek bölgeyi teröristlerden temizlemek istiyoruz” açıklaması yaptı.

HALK BİZİ BEKLİYOR

Bölge halkının TSK ve SMO’yu Münbiç’te görmek istediğini söyleyen Karslı, “Halk bu operasyona destek veriyor. Sivil halk bölgenin teröristlerden temizlenerek huzura kavuşması için bize çağrıda bulunuyor. Bizler Münbiç’in temizlenmesi için tüm güçlerimizle birlikte mücadele edeceğiz. Asla geri dönmek istemiyoruz. Şu anda Münbiç’i kuşatmış durumdayız ve teröristlerle çatışmak için hazırız” diye konuştu.

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Ruslar şimdi de Ayn el-Arab’ta

Suriye’de ABD’nin bıraktığı ‘hamilik’ rolünü Ruslar aldı. Münbiç’te teröristleri korumak için SMO birlikleri ile PKK/YPG’nin arasına giren Rusya, şimdi de Ayn el-Arab’a yöneldi. Dün öğle saatlerinde Rus askerlerinin bazı rejim unsurları ile birlikte Münbiç üzerinden Ayn el-Arab’a geçti. Konvoy akşam saatlerinde de şehire giriş yaptı. Ayn el-Arab’ta Türkiye’nin kurmayı planladığı güvenli bölge sınırları içerisinde yer alıyor.

653 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı’nı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 653 oldu” ifadesi kullanıldı.