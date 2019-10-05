Dünya Müslüman savunucusu avukata keyfi tutuklama
ASYA

Müslüman savunucusu avukata keyfi tutuklama

Rusya ve Kafkasya’da Müslümanların haklarını savunması ile tanınan, Avukat Dagir Khasakov Moskova’da Rus polisler tarafından gözaltına alındı.

Fatih Özer Yeni Şafak
Avukat Dagir Khasakov Moskova’da Rus polisler tarafından gözaltına alındı.
Avukat Dagir Khasakov Moskova’da Rus polisler tarafından gözaltına alındı.

Uluslararası Hukukçular Birliği üyesi olan avukat Khasakov için çok sayıda avukat ve STK temsilcisi Rusya Başkonsolosluğu önünde eylem düzenledi.

Dagir Khasakov

7 YIL HAPİS TEHDİDİ

Rusya Başkonsolosluğu önünde toplanan avukat ve STK temsilcileri adına Uluslararası Hukukçular Birliği Türkiye Temsilcisi Emine Yıldırım açıklamalarda bulundu. Yıldırım, “Moskova Barosu avukatlarından Dagir Khasakov Moskova Lefortovo Bölge Mahkemesi’nde müvekkili olan Dağıstan eski Başbakanının avukatı olarak yürüttüğü davanın 17 Eylül tarihindeki duruşması esnasında, avukatlık görevini yerine getirirken gözaltına alındı. Bir gün sonra çıkarıldığı Basmanny Bölge Mahkemesi’nde Rusya Federasyonu Ceza Kanununu’nun 294 ve 309. maddelerine istinaden ‘adaleti engellediği’ ve ‘tanıklara baskı yaptığı’ iddiası ile tutuklandı. En az 7 sene hapis cezası tehdidi ile karşı karşıya bırakıldı” dedi.

SERBEST BIRAKILSIN

Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti: “Moskova yakınlarında bir cezaevinde tutulmakta olan Khasakov’un avukatları, tutuklanma kararına itiraz etti. Ayrıca sağlık sorunları nedeniyle ailesi büyük endişe yaşıyor. Avukat Khasakov’un hukuka aykırı bir şekilde tutuklanmasına Rusya, Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinden birçok avukat tepki göstermiş ve dayanışma başlatmıştır. Türkiyeli hukukçular ve insan hakları savunucuları ve sivil toplum kuruluşları olarak görevini ifa ederken gözaltına alınmasını ve tutuklanmasını protesto ediyoruz. Avukat Dagir Khasakov derhal serbest bırakılmalıdır.”

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