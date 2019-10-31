Dünya Müslümanların göz bebeği İlk kıble Kudüse turlar ağırlık verilecek
ORTADOĞU

Müslümanların göz bebeği: İlk kıble Kudüs'e turlar ağırlık verilecek

Müslümanların göz bebeği: İlk kıble Kudüs'e turlar ağırlık verilecek

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Müslümanların ilk kıblesi Kudüs'e vatandaşların ilgi ve hassasiyetinin artırılması amacıyla 2019-2020 yılı umre programları kapsamında turlara ağırlık verilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Bircan, "5 Aralık'tan itibaren Kudüs bağlantılı umre ve müstakil Kudüs turlarımız başlayacak. Kudüs turlarının fiyatlarını çok çok düşük tuttuk. Hava yolu şirketleri ve ilgili kurumlarla görüşmelerimizi yaptık, altyapımız hazır" dedi.

Haber Merkezi AA
Mescid-i Aksa bölgesi.
Mescid-i Aksa bölgesi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Müslümanların ilk kıblesi Kudüs'e vatandaşların ilgi ve hassasiyetinin artırılması amacıyla 2019-2020 yılı umre programları kapsamında Kudüs turlarına ağırlık verilecek.

  • Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen Kudüs turlarına katılmak isteyenler, Başkanlığın internet sitesinde yer alan programlar doğrultusunda ücret yatırarak, il ve ilçe müftülüklerine kayıt yaptıracak.


Müstakil Kudüs turlarına 3 ve Kudüs bağlantılı umre ziyaretlerine 16 günlük programlar halinde gidebilecek vatandaşlar için ilk kafile 5 Aralık'ta yola çıkacak.

Kudüs bağlantılı umre turlarına katılan vatandaşlar, Kabe-i Muazzama, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, hac ve umre organizasyonunun yanı sıra 5 yıldır Kudüs bağlantılı umre turları düzenlediklerini belirtti.

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#Kudüs şairi Nuri Pakdil... Filistinli aktivist Musa Hijazi, Mescid-i Aksa'da edebiyatımızın değerli şairi, Kudüs sevdalısı Nuri Pakdil için gıyabi cenaze namazı kıldırdı... #qudus #palestine #nuripakdil

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Umre turları başladı

Başkanlıkça 8 Ekim'de düzenlenen Kudüs Çalıştayı'nda Kudüs bağlantılı umre turlarının bütün yönleriyle ele alındığını hatırlatan Bircan, sağlık, güvenlik ve huzur gibi konularda olası yaşanabilecek sıkıntıların görüşüldüğünü aktardı.

Bircan, Kudüs turlarında görev alacak personele büyük sorumluluk düştüğüne işaret ederek, şunları söyledi:

"2019 sonu ve 2020 yılı içerisinde müstakil Kudüs turları düzenleyeceğiz. Türkiye'den Kudüs, Kudüs'ten Türkiye şeklinde ama arzu eden vatandaşlarımıza Kudüs bağlantılı umre turları da yapacağız. Kudüs'ü gördükten sonra Cidde veya Medine, daha sonra Medine ve Cidde şeklinde umre yapıp dönmelerini sağlayacağız. Kudüs çok hassas olduğumuz bir konu. Türkiye malum olduğu üzere ümmetin gözbebeğidir. Kudüs turlarını fazlalaştırarak vatandaşlarımızın Kudüs'e olan aşklarını, şevklerini ve sevgilerini artırmak istiyoruz."

Kudüs’ün özgürlüğü için yürüyecekler
HAYAT
Kudüs’ün özgürlüğü için yürüyecekler

"Güvenlik endişesi bulunmamaktadır"

Hazreti Muhammed'in, Kabe-i Muazzama, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'nın ziyaret edilmesine yönelik tavsiyelerini hatırlatan Bircan, şu ifadeleri kullandı:

"Kudüs bizim ilk kıblemiz. Vatandaşlarımızın Kudüs'e gitmesini istiyoruz. Onun için Kudüs turlarının fiyatlarını çok çok düşük tuttuk. Hava yolu şirketleri ve ilgili kurumlarla görüşmelerimizi yaptık, altyapımız hazır. Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtasıyla 5 Aralık'tan itibaren Kudüs bağlantılı umre ve müstakil Kudüs turlarımız başlayacak. Vatandaşlarımızdan Kudüs'ü mahzun bırakmamalarını istiyoruz. Kudüs seyahatlerinde güvenlik endişesi bulunmamaktadır. Vatandaşlarımız rahatlıkla Kudüs'e gidip gelebilmektedir."

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DÜNYA
İşgalci İsrail’in Doğu Kudüs’te hedefi Türkiye

Üç semavi dinin kutsal şehri

Üç semavi dinin kutsal şehri Kudüs, İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükselişinin ilk durağı olarak biliniyor.

  • Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen turlara katılan vatandaşlar, başta Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa, Kudüs ve Mescid-i Aksa hareminin sembolü olan Kubbetü's Sahra Camisi olmak üzere El-Halil, Beytüllahim ve Yafa şehirlerini ziyaret edecek.

Hazreti Selman-ı Farisi'nin sembolik türbesi, Hazreti Rabiatü'l Adeviyye'nin kabri, Meryem Ana Türbesi ve bölgedeki birçok tarihi kilisenin ziyaret edileceği turlarda, vatandaşlar Hazreti Muhammed'in miraç yolculuğu sırasında "Burak" isimli bineğini bağladığı Burak Duvarı'nı da görebilecek.

Ayrıca Hazreti Ömer ve Mahmudiye Camisi, Deniz Mescidi, Sion Tepesi, Hazreti Davut'un kabri, Lut Gölü, Hazreti Musa'nın Makamı ve Külliyesi ile Sultan 2'nci Abdulhamit'in tahta çıkışının yirmi beşinci yılı anısına 1901'de inşa edilen Saat Kulesi de ziyaret edilecek noktalar arasında yer alıyor.

Kudüs'ün daha önce hiçbir yerde görülmemiş gravürleri
FOTOĞRAF 15
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Kudüs, Zeytindağı doruklarından panoramik bir bakış.
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Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur: Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir” (İsra Süresi,171)
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Kubbetü’s-Sahra, şehri kuşatan kadim surlar arasında Josaphat Vadisi’nden Kudüs-i Şerif’in umumi manzarası.
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Namaz kılanlar eşliğinde Kubbetü’s-Sahra ve Kudüs manzarası.
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Mescid-i Aksa
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Mescid-i Aksa
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Kudüs-i Şerif’te Cami-i Ömer Mahallesi’nin manzarası.
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Kudüs-i Şerif civarında tarihte Scopus Dağı ismiyle şöhret bulan mevkide Müslüman Mezarlığı.
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Beytüllahim’in uzaktan bir görünüşü.
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Hayfa’da sabah güneşi eşliğinde şehrin genel görünüşü.
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Kudüs-i Şerif’te “Bab-es-Silsile” Çeşmesi.
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Kudüs-i Şerif’te zeytinyağı çarşısında Ez-Zeyt Hanı.
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Kudüs-i Şerif’te Etrayim Kapısı ve şehri kuşatan surlar.
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Kudüs, Mescid-i Haram.
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Kudüs'ün daha önce hiçbir yerde görülmemiş gravürleri
Kültür A.Ş'den koleksiyonluk bir eser: Gravürlerle Kudüs. İrfan Dağdelen'in Kudüs Sancağı'nın ve bölgesinin dönem gravürlerinin derlenmesiyle yayına hazır hale getirilen eser geçmişten günümüze Kudüs'e dair çok özel gravürleri barındırıyor. Kalın kapak olarak basılan eser, Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak 3 dilde hazırlanarak satışa sunuldu. Eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kitap İstanbul satış noktalarında satışa sunuldu.
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