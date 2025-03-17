Mutluluk zulmün bitmesidir

Al-Tatari, “Mutluluk halka zulmü reva gören bir sistemin son bulmasıdır” dedi. Al-Tatari, “Halkımız ailelerini, mallarını, canlarını bu uğurda feda etti. Eğer beni bu devrimin bir sembolü olarak görüyorlarsa bundan onur duyarım ancak özgürlük için idam edilen, öldürülen ve daha birçok bedel ödeyen halkımız bu devrimin sembolüdür. Bizler hep birlikte zalim bir yönetime karşı çıktık” şeklinde konuştu. Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri kapsamında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine gelen Al-Tatari, layık görüldüğü iyilik ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden almıştı.