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Mutluluk zulmün bitmesidir

Mutluluk zulmün bitmesidir

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:0017/03/2025, Pazartesi
G: 17/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Raghid Al-Tatari
Raghid Al-Tatari

Hama’da masum insanları bombalamayı reddettiği için 43 yıl Suriye zindanlarında hapis kalan pilot Raghid Al-Tatari, cezaevinden çıktığında şahsi bir mutluluk hissetmediğini belirtti.

Al-Tatari, “Mutluluk halka zulmü reva gören bir sistemin son bulmasıdır” dedi. Al-Tatari, “Halkımız ailelerini, mallarını, canlarını bu uğurda feda etti. Eğer beni bu devrimin bir sembolü olarak görüyorlarsa bundan onur duyarım ancak özgürlük için idam edilen, öldürülen ve daha birçok bedel ödeyen halkımız bu devrimin sembolüdür. Bizler hep birlikte zalim bir yönetime karşı çıktık” şeklinde konuştu. Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri kapsamında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine gelen Al-Tatari, layık görüldüğü iyilik ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden almıştı.



#Hama
#Suriye
#Ortadoğu

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