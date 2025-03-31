Myanmar'da can kaybı on bini aşabilir

Tarihin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşayan Myanmar'da yetkililer yaptıkları açıklamada, depremlerde şu ana dek 1700 kişinin öldüğünü, 3 bin 400 kişinin yaralandığını, 300 kişinin ise hala kayıp olduğunu belirtti. Ancak yetkililer, can kaybı sayısının mevcut yıkım göz önüne alındığında, on binleri bulabileceğini ve hâlâ kurtarma çalışması yapılamayan ve yardım götürülemeyen bölgeler olduğunu belirtiyor. Myanmar’ın en büyük ikinci şehri Mandalay’da binlerce hane yıkılırken, şehrin elektrik sistemi tamamen çöktü. Myanmar’lı yetkililer henüz yardım sağlanamayan birçok kasaba ve enkaz alanı olduğunu belirtti. Birçok noktada insanların enkaz altında kaldığını, ağır iş makinelerinin yokluğunda insanların zor şartlarda yardım etmeye çalıştığı belirtiliyor. BBC'ye konuşan ismini vermek istemeyen bir yetkili, "Mandalay'da çok sayıda insanın çöken binaların altında sıkışmış olabileceğinden korkulduğunu" belirtirken "İnsanlar hala binalarda sıkışmış durumda, insanları dışarı çıkaramıyorlar" paylaşımını yaptı.