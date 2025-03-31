Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Myanmar'da can kaybı on bini aşabilir

Myanmar'da can kaybı on bini aşabilir

Dış Haberler
04:0031/03/2025, Pazartesi
G: 31/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Depremin ilk günü ABD Jeoloji Servisi, Myanmar'daki yıkım nedeniyle ölü sayısının 10 bini aşabileceğini ve maddi kaybın ülkenin yıllık gayrisafi milli hasılasını aşabileceğini tahmin etmişti.
Depremin ilk günü ABD Jeoloji Servisi, Myanmar'daki yıkım nedeniyle ölü sayısının 10 bini aşabileceğini ve maddi kaybın ülkenin yıllık gayrisafi milli hasılasını aşabileceğini tahmin etmişti.

Tarihin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşayan Myanmar'da yetkililer yaptıkları açıklamada, depremlerde şu ana dek 1700 kişinin öldüğünü, 3 bin 400 kişinin yaralandığını, 300 kişinin ise hala kayıp olduğunu belirtti. Ancak yetkililer, can kaybı sayısının mevcut yıkım göz önüne alındığında, on binleri bulabileceğini ve hâlâ kurtarma çalışması yapılamayan ve yardım götürülemeyen bölgeler olduğunu belirtiyor. Myanmar’ın en büyük ikinci şehri Mandalay’da binlerce hane yıkılırken, şehrin elektrik sistemi tamamen çöktü. Myanmar’lı yetkililer henüz yardım sağlanamayan birçok kasaba ve enkaz alanı olduğunu belirtti. Birçok noktada insanların enkaz altında kaldığını, ağır iş makinelerinin yokluğunda insanların zor şartlarda yardım etmeye çalıştığı belirtiliyor. BBC'ye konuşan ismini vermek istemeyen bir yetkili, "Mandalay'da çok sayıda insanın çöken binaların altında sıkışmış olabileceğinden korkulduğunu" belirtirken "İnsanlar hala binalarda sıkışmış durumda, insanları dışarı çıkaramıyorlar" paylaşımını yaptı.


#Myanmar
#deprem
#can kaybı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT'siz bir erken emeklilik fırsatı daha çıktı! 3600-4500-7200 prim gün sayısı olanlar yararlanacak