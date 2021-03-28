​Myanmar’da en kanlı gün: Cunta bir günde 114 kişiyi katletti

Myanmar’da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı sadece dün 114’e yükseldi. 1 Şubat’ta gerçekleşen askeri darbeden sonra en kanlı gün olarak kayıtlara geçen gelişme, protestocuların, “başlarından ve sırtlarından” vurulabileceğine yönelik uyarıların geldiği, askeri cuntanın “Silahlı Kuvvetler Gününü” kutladığı sırada gerçekleşti. Darbe karşıtı göstericiler ise resmi tatil olan günü, 2. Dünya Savaşı’nda Japon işgaline karşı isyanın başlangıcını belirten orjinal ismiyle “Ulusal Direniş Günü” diye tanımlayarak, cunta güçlerine karşı daha fazla ve daha büyük gösteriler düzenleneceğini ilan etmişlerdi. Milletvekilleri tarafından kurulan cunta karşıtı grup, Ulusal Meclisi Temsil Komitesi’nin Sözcüsü Dr. Sasa, ülkenin Ulusal Direniş Günü (Silahlı Kuvvetler Günü) dolayısıyla yaptığı konuşmada yaşanan ölümleri hatırlatarak, “Bugün silahlı kuvvetler için utanç verici bir gün. Generaller, 300’den fazla masum sivili öldürdükten sonra Silahlı Kuvvetler Günü’nü kutluyorlar” tepkisini gösterdi. 1 Şubat’ta gerçekleşen darbenin sonrasındaki eylemlerde toplam ölü sayısı 445’e yükseldi.

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10 ASKER ÖLDÜRÜLDÜ

İngiliz SkyNews’a konuşan bazı etnik silahlı direniş liderleri de cuntanın darbe karşıtı protestocuları öldürmeye devam etmesine daha fazla sessiz kalamayacaklarını belirtmesi ülkede iç savaş ihtimalini gündeme getirdi. Açıklamanın ardından bu silahlı gruplardan Karen Ulusal Birliği (KNU) ile Myanmar ordusu arasında yaşanan silahlı çatışmada 10 asker yaşamını yitirdi. Çatışma sonrası Myanmar ordusu, Hpapun bölgesindeki sivil yerleşim alanlarına hava saldırısı düzenledi. KNU sözcüleri, rakam vermeden saldırıda sivil kayıplar yaşandığını açıkladı.

DIŞİŞLERİNDEN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar’da darbe yönetiminin sivil halka uyguladığı şiddeti kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Myanmar’da sivillere yönelik bu aşırı şiddeti kuvvetle kınıyoruz. Sivillere yönelik bu tür eylemlerin derhal sonlandırılmasına, göz altına alınan tüm seçilmiş liderlerin, siyasi şahsiyetlerin ve sivillerin derhal serbest bırakılmasına, demokrasiye dönüş için gerekli adımların atılmasına yönelik çağrımızı bu vesileyle yineliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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