Dünya Myanmarda en kanlı gün Cunta bir günde 114 kişiyi katletti
ASYA

​Myanmar’da en kanlı gün: Cunta bir günde 114 kişiyi katletti

Myanmar’da en kanlı gün: Cunta bir günde 114 kişiyi katletti

Myanmar’da darbe karşıtlarının 1 Şubat’ta başlattığı protestolarda en kanlı günlerden biri yaşandı. ‘Silahlı Kuvvetler Günü kutlamalarında askerin kalabalığın üzerine ateş açması sonucu 114 kişi hayatını kaybetti. Tayland sınırındaki bir karakola yapılan baskında ise 10 asker öldürüldü. Darbe protestolarında bugüne kadar 445 sivil katledildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Myanmar’da en kanlı gün: Cunta bir günde 114 kişiyi katletti
Myanmar'da askeri cuntaya karşı başlayan protestolarda güvenlik güçleri sivil halka ateş açtı.

Myanmar’da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı sadece dün 114’e yükseldi. 1 Şubat’ta gerçekleşen askeri darbeden sonra en kanlı gün olarak kayıtlara geçen gelişme, protestocuların, “başlarından ve sırtlarından” vurulabileceğine yönelik uyarıların geldiği, askeri cuntanın “Silahlı Kuvvetler Gününü” kutladığı sırada gerçekleşti. Darbe karşıtı göstericiler ise resmi tatil olan günü, 2. Dünya Savaşı’nda Japon işgaline karşı isyanın başlangıcını belirten orjinal ismiyle “Ulusal Direniş Günü” diye tanımlayarak, cunta güçlerine karşı daha fazla ve daha büyük gösteriler düzenleneceğini ilan etmişlerdi. Milletvekilleri tarafından kurulan cunta karşıtı grup, Ulusal Meclisi Temsil Komitesi’nin Sözcüsü Dr. Sasa, ülkenin Ulusal Direniş Günü (Silahlı Kuvvetler Günü) dolayısıyla yaptığı konuşmada yaşanan ölümleri hatırlatarak, “Bugün silahlı kuvvetler için utanç verici bir gün. Generaller, 300’den fazla masum sivili öldürdükten sonra Silahlı Kuvvetler Günü’nü kutluyorlar” tepkisini gösterdi. 1 Şubat’ta gerçekleşen darbenin sonrasındaki eylemlerde toplam ölü sayısı 445’e yükseldi.

10 ASKER ÖLDÜRÜLDÜ

İngiliz SkyNews’a konuşan bazı etnik silahlı direniş liderleri de cuntanın darbe karşıtı protestocuları öldürmeye devam etmesine daha fazla sessiz kalamayacaklarını belirtmesi ülkede iç savaş ihtimalini gündeme getirdi. Açıklamanın ardından bu silahlı gruplardan Karen Ulusal Birliği (KNU) ile Myanmar ordusu arasında yaşanan silahlı çatışmada 10 asker yaşamını yitirdi. Çatışma sonrası Myanmar ordusu, Hpapun bölgesindeki sivil yerleşim alanlarına hava saldırısı düzenledi. KNU sözcüleri, rakam vermeden saldırıda sivil kayıplar yaşandığını açıkladı.

  • DIŞİŞLERİNDEN KINAMA
  • Dışişleri Bakanlığı, Myanmar’da darbe yönetiminin sivil halka uyguladığı şiddeti kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Myanmar’da sivillere yönelik bu aşırı şiddeti kuvvetle kınıyoruz. Sivillere yönelik bu tür eylemlerin derhal sonlandırılmasına, göz altına alınan tüm seçilmiş liderlerin, siyasi şahsiyetlerin ve sivillerin derhal serbest bırakılmasına, demokrasiye dönüş için gerekli adımların atılmasına yönelik çağrımızı bu vesileyle yineliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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