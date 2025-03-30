Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Myanmar'daki depremlerde acı bilanço: Can kaybı bin 700'e yükseldi

Myanmar'daki depremlerde acı bilanço: Can kaybı bin 700'e yükseldi

12:1230/03/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.
Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde can kaybının 1700'e çıktığı, yaralıların sayısının ise 3 bin 400 olarak revize edildiği bildirildi.

Myanmar'daki askeri yönetimin enformasyon ekibi, ülkede 28 Mart'ta meydana gelen depremlere ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, depremlerde şu ana dek 1700 kişinin öldüğü, 3 bin 400 kişinin yaralandığı, 300 kişinin ise halen kayıp olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.

#Deprem
#Myanmar
#Sagaing

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Resmi daireler ne zaman açılıyor, devlet daireleri bayramda kapalı mı? 2025 bayram tatili ve çalışma saatleri