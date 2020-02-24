Dünya NASAnın ilk siyahi kadın matematikçisi 101 yaşında öldü
AMERİKA

NASA'nın ilk siyahi kadın matematikçisi 101 yaşında öldü

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nda (NASA) çalışan ilk Afro Amerikan kadın matematikçi Katherine Johnson, 101 yaşında hayata veda etti. NASA yöneticisi Jim Bridenstine, Johnson hakkında, "Yaptığı çalışmalar ve yetenekleri ile bir matematikçi olarak insanların Ay'a ayak basmasına yardım etti ve o, astronotlarımızın uzaydaki ilk adımlarını atmasını mümkün kıldı. Bu nedenle şu an Mars'a yolculuğu tasarlıyoruz" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Katherine Johnson
Katherine Johnson

NASA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Katherine Johnson'ın ölümünden duyulan üzüntü dile getirildi. Açıklamada, Johnson’ın "ırksal ve sosyal engelleri aşan mükemmellik mirasını onurlandırdığı" kaydedildi.

  • NASA yöneticisi Jim Bridenstine, Johnson'ın NASA'nın kapılarını açan ilk kadın ve siyahi olduğunu vurgulayarak, yoğun uzay araştırmalarının yapıldığı o yıllara liderlik ettiğini kaydetti.

Bridenstine, "Johnson, yaptığı çalışmalar ve yetenekleri ile bir matematikçi olarak insanların Ay'a ayak basmasına yardım etti ve o, astronotlarımızın uzaydaki ilk adımlarını atmasını mümkün kıldı. Bu nedenle şu an Mars'a yolculuğu tasarlıyoruz." ifadelerini paylaştı.

NASA'ya giren ilk Afro Amerikan kadın olarak tarihe geçmişti

  • Johnson, ırkçılık ve ayrımcılığın yaygın olduğu yıllarda NASA'ya giren ilk Afro Amerikan kadın olarak tarihe geçmişti. 1953-1986 yıllarında 33 yıl NASA'da çalışan Johnson, özellikle ilk uzay yolculukları sırasında roket ve Dünya yörüngeleri üzerine hassas hesaplamalar yaptı.

Johnson'ın NASA'daki çalışmaları, 2016'da Oscar'a aday gösterilen "Gizli Suretler" (Hidden Figures) adlı filme de konu oldu.

  • Johnson, 2015 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından Özel Başkanlık Özgürlük Madalyası ile ödüllendirilmişti.

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