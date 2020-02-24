NASA'nın ilk siyahi kadın matematikçisi 101 yaşında öldü Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nda (NASA) çalışan ilk Afro Amerikan kadın matematikçi Katherine Johnson, 101 yaşında hayata veda etti. NASA yöneticisi Jim Bridenstine, Johnson hakkında, "Yaptığı çalışmalar ve yetenekleri ile bir matematikçi olarak insanların Ay'a ayak basmasına yardım etti ve o, astronotlarımızın uzaydaki ilk adımlarını atmasını mümkün kıldı. Bu nedenle şu an Mars'a yolculuğu tasarlıyoruz" diye konuştu.

Haber Merkezi 24 Şubat 2020, 21:21 Son Güncelleme: 24 Şubat 2020, 21:33 AA