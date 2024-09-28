Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından Biden'den Orta Doğu talimatı

"

Sonuç olarak, amacımız diplomatik yollarla hem Gazze'de hem de Lübnan'da devam eden çatışmaları azaltmaktır. Gazze'de, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından desteklenen bir ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için bir anlaşma peşindeyiz. Lübnan'da, İsrail ve Güney Lübnan'daki insanların güvenli bir şekilde evlerine dönmelerini sağlayacak bir anlaşma için görüşmelerde bulunuyoruz. Bu anlaşmaların tamamlanması, İsrail'e yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması ve daha geniş Orta Doğu bölgesinin daha fazla istikrar kazanmasının zamanı geldi.