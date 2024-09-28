Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından Biden'den Orta Doğu talimatı

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, dün İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu öldü. Bu gelişme sonrası bölgedeki tansiyon iyice artarken ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Başkanı Joe Biden, dün Orta Doğu'daki ABD askeri birliklerinin daha da güçlendirilmesi talimatını verdiğini hatırlatarak, bunun, "saldırganlığı caydırmayı ve daha geniş bir bölgesel savaş riskini azaltmayı" amaçladığını ifade etti. Öte yandan Biden, Nasrallah'ı öldüren İsrail'e desteğini yineleyen açıklamalarda da bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail ordusunun Lübnan'da düzenlediği saldırıda öldürülmesine ilişkin, ABD'nin, "Hizbullah, Hamas, Husiler ve İran destekli diğer terörist gruplara karşı" İsrail'in savunma hakkını tam olarak desteklediğini belirtti.
"Yüzlerce Amerikalıyı öldürmekten sorumluydu"
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, "Hasan Nasrallah ve liderliğini yaptığı terörist grup Hizbullah, 40 yıllık bir terör döneminde yüzlerce Amerikalıyı öldürmekten sorumluydu." ifadesini kullandı.
Terör devleti İsrail'e desteğini yineledi
Biden'den Orta Doğu talimatı
Joe Biden, dün Orta Doğu'daki ABD askeri birliklerinin daha da güçlendirilmesi talimatını verdiğini hatırlatarak, bunun, "saldırganlığı caydırmayı ve daha geniş bir bölgesel savaş riskini azaltmayı" amaçladığını ifade etti.