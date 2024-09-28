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Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından Biden'den Orta Doğu talimatı

Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından Biden'den Orta Doğu talimatı

23:1328/09/2024, Cumartesi
G: 29/09/2024, Pazar
AA
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Joe Biden, Hasan Nasrallah'ı öldüren İsrail'e destek verdi.
Joe Biden, Hasan Nasrallah'ı öldüren İsrail'e destek verdi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, dün İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu öldü. Bu gelişme sonrası bölgedeki tansiyon iyice artarken ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Başkanı Joe Biden, dün Orta Doğu'daki ABD askeri birliklerinin daha da güçlendirilmesi talimatını verdiğini hatırlatarak, bunun, "saldırganlığı caydırmayı ve daha geniş bir bölgesel savaş riskini azaltmayı" amaçladığını ifade etti. Öte yandan Biden, Nasrallah'ı öldüren İsrail'e desteğini yineleyen açıklamalarda da bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail ordusunun Lübnan'da düzenlediği saldırıda öldürülmesine ilişkin, ABD'nin, "Hizbullah, Hamas, Husiler ve İran destekli diğer terörist gruplara karşı" İsrail'in savunma hakkını tam olarak desteklediğini belirtti.

"Yüzlerce Amerikalıyı öldürmekten sorumluydu"

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, "Hasan Nasrallah ve liderliğini yaptığı terörist grup Hizbullah, 40 yıllık bir terör döneminde yüzlerce Amerikalıyı öldürmekten sorumluydu." ifadesini kullandı.

Terör devleti İsrail'e desteğini yineledi

Biden, Nasrallah'ın, İsrail'in hava saldırısı sonucu ölmesini "
Binlerce Amerikalı, İsrailli ve Lübnanlı sivil de dahil olmak üzere birçok kurbanı için bir adalet ölçüsü
" şeklinde yorumladı.
Nasrallah'ın, 7 Ekim 2023 saldırılarından bir gün sonra
Hamas
ile birlikte İsrail'e karşı cephe aldığını belirten Biden, ABD'nin, "
Hizbullah, Hamas, Husiler ve İran destekli diğer terörist gruplara karşı
" İsrail'in savunma hakkını tam olarak desteklediğini vurguladı.

Biden'den Orta Doğu talimatı

Joe Biden, dün Orta Doğu'daki ABD askeri birliklerinin daha da güçlendirilmesi talimatını verdiğini hatırlatarak, bunun, "saldırganlığı caydırmayı ve daha geniş bir bölgesel savaş riskini azaltmayı" amaçladığını ifade etti.

Biden, şunları kaydetti:
"
Sonuç olarak, amacımız diplomatik yollarla hem Gazze'de hem de Lübnan'da devam eden çatışmaları azaltmaktır. Gazze'de, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından desteklenen bir ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için bir anlaşma peşindeyiz. Lübnan'da, İsrail ve Güney Lübnan'daki insanların güvenli bir şekilde evlerine dönmelerini sağlayacak bir anlaşma için görüşmelerde bulunuyoruz. Bu anlaşmaların tamamlanması, İsrail'e yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması ve daha geniş Orta Doğu bölgesinin daha fazla istikrar kazanmasının zamanı geldi.
"


#Joe Biden
#İsrail
#Hasan Nasrallah
#Hizbullah
#Hamas

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