Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından Rusya'dan İsrail'e uyarı

Siyonist katil şebeke İsrail'in dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırı sonucu Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldü. Söz konusu suikast sonrası bölge yeni bir yüksek tansiyon evresine girerken, Nasrallah'ın öldürülmesine ilişkin Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Nasrallah'a yönelik "siyasi bir cinayet" işlendiği kaydedilen açıklamada söz konusu suikast şiddetle kınanırken, "Bu saldırı eylemi, Lübnan ve tüm Orta Doğu için çok daha dramatik sonuçlar doğuracak." ifadeleri kullanıldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a yönelik "siyasi bir cinayet" işlediğini kaydederek bu eylemin, Lübnan ve tüm Orta Doğu'da "çok daha dramatik sonuçlar doğuracağını" belirtti.
"Nüfusun yoğun olduğu bölge yerle bir edildi"
Bakanlıktan, Lübnan'da Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah'ın, İsrail ordusunun, başkent Beyrut'un güney bölgesine düzenlediği hava saldırısında ölmesine ilişkin açıklama yapıldı.
İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'un güneyinde nüfusun yoğun olduğu bölgeye ağır bombalar kullanarak bir dizi saldırı düzenlediği hatırlatılan açıklamada, buradaki konutların tamamen yıkıldığı, kelimenin tam anlamıyla yerle bir edildiği kaydedildi.
"Çok daha dramatik sonuçlar doğuracak"
İsrail'in bu saldırılarda Nasrallah'ın öldürüldüğünü resmen duyurduğu, Hizbullah'ın da 30 yıldan fazla süredir kendilerini yöneten liderin ölümünü açıkladığı anımsatılan açıklamada, "İsrail'in işlediği bir siyasi cinayeti daha şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı eylemi, Lübnan ve tüm Orta Doğu için çok daha dramatik sonuçlar doğuracak." ifadeleri kullanıldı.
Rus Dışişleri'nin açıklamasında, uluslararası toplumun sorumlu üyelerine, bölgenin tam kapsamlı bir silahlı çatışmaya sürüklenmesini önlemek için ellerinden gelen her şeyi yapması çağrısında bulunuldu.