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Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından Rusya'dan İsrail'e uyarı

Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından Rusya'dan İsrail'e uyarı

20:2928/09/2024, Cumartesi
AA
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Hasan Nasrallah
Hasan Nasrallah

Siyonist katil şebeke İsrail'in dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırı sonucu Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldü. Söz konusu suikast sonrası bölge yeni bir yüksek tansiyon evresine girerken, Nasrallah'ın öldürülmesine ilişkin Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Nasrallah'a yönelik "siyasi bir cinayet" işlendiği kaydedilen açıklamada söz konusu suikast şiddetle kınanırken, "Bu saldırı eylemi, Lübnan ve tüm Orta Doğu için çok daha dramatik sonuçlar doğuracak." ifadeleri kullanıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a yönelik "siyasi bir cinayet" işlediğini kaydederek bu eylemin, Lübnan ve tüm Orta Doğu'da "çok daha dramatik sonuçlar doğuracağını" belirtti.

"Nüfusun yoğun olduğu bölge yerle bir edildi"

Bakanlıktan, Lübnan'da Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah'ın, İsrail ordusunun, başkent Beyrut'un güney bölgesine düzenlediği hava saldırısında ölmesine ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'un güneyinde nüfusun yoğun olduğu bölgeye ağır bombalar kullanarak bir dizi saldırı düzenlediği hatırlatılan açıklamada, buradaki konutların tamamen yıkıldığı, kelimenin tam anlamıyla yerle bir edildiği kaydedildi.

"Çok daha dramatik sonuçlar doğuracak"

İsrail'in bu saldırılarda Nasrallah'ın öldürüldüğünü resmen duyurduğu, Hizbullah'ın da 30 yıldan fazla süredir kendilerini yöneten liderin ölümünü açıkladığı anımsatılan açıklamada, "İsrail'in işlediği bir siyasi cinayeti daha şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı eylemi, Lübnan ve tüm Orta Doğu için çok daha dramatik sonuçlar doğuracak." ifadeleri kullanıldı.

İsrail tarafının attığı bu adımla Lübnan vatandaşlarının öldüğü kaydedilen açıklamada, bu durumun kaçınılmaz bir şekilde yeni bir şiddet dalgasına yol açacağı vurgulandı. Daha sonra doğacak durumun tüm sorumluluğunun İsrail'e ait olduğuna işaret edilen açıklamada, "
İsrail'i bir kez daha askeri eylemlerini acilen durdurmaya çağırıyoruz. Bu, akan kanın durdurulmasını, siyasi ve diplomatik bir çözüm için koşulların yaratılmasını mümkün kılacaktır.
" ifadelerine yer verildi.

Rus Dışişleri'nin açıklamasında, uluslararası toplumun sorumlu üyelerine, bölgenin tam kapsamlı bir silahlı çatışmaya sürüklenmesini önlemek için ellerinden gelen her şeyi yapması çağrısında bulunuldu.



#cinayet
#Hizbullah lideri Hasan Nasrallah
#israil
#Lübnan
#Orta Doğu
#Rusya Dışişleri Bakanlığı

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