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Natanz'da nükleer sızıntı var

Natanz'da nükleer sızıntı var

04:0014/06/2025, Cumartesi
G: 14/06/2025, Cumartesi
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İsrail’in vurduğu Natanz Nükleer Tesisinde sızıntı tespit edildiğini duyurdu: “Tesiste radyolojik ve kimyasal kirlilik mevcut. Bu durum, hem çalışanlar hem de çevre açısından önemli bir sağlık ve güvenlik riski oluşturabilir.”

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), İsrail’in vurduğu Natanz Nükleer Tesisi'nde radyasyon ve kimyasal sızıntı olduğunu açıkladı. IAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, konuyla ilgili açıklamasında, “İran’ın yüzde 60 saflıkta uranyum ürettiği yer üstü tesis tamamen imha edildi. İran’daki Natanz Nükleer Tesisi'nde radyolojik ve kimyasal kirlilik mevcut. Tesisin içinde hem radyoaktif maddelere hem de kimyasal bileşenlere bağlı ciddi bir kontaminasyon yaşandığı bildiriliyor. Bu durum, hem çalışanlar hem de çevre açısından önemli bir sağlık ve güvenlik riski oluşturabilir. Natanz’daki yer altı zenginleştirme bölümüne yönelik bir saldırı belirtisi yok, fakat elektrik tedarikine yönelik saldırı santrifüjlere zarar vermiş olabilir" ifadelerini kullandı.



#İran
#İsrail
#nükleer tesis
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