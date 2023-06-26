NATO: Wagner krizi Rusya'nın iç meselesidir

"Ukrayna ile siyasi bağlarımızı yükselteceğiz. Alınacak kararlar, Ukrayna'yı ittifaka daha da yakınlaştıracak çünkü Ukrayna'nın haklı yeri NATO'dur. Tüm müttefikler, NATO'nun kapılarının açık olduğu, Ukrayna'nın üye olacağı ve üyeliğe sadece NATO ile Ukrayna'nın karar vereceği, Rusya'nın veto hakkı olmadığı konusunda hemfikirdir. Savaş bittiğinde Ukrayna'nın güvenliği konusunda düzenlemeler getirmeliyiz ki tarih tekerrür etmesin."