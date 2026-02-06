Yeni Şafak
NATO'dan 6 Şubat depremleri nedeniyle dayanışma mesajı: Türkiye'nin yanında olmaya devam ediyoruz

NATO Sözcüsü Allison Hart, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde İttifak’ın Türkiye’ye destek ve dayanışmasını sürdürdüğünü açıkladı. Hart, NATO’nun deprem sonrası stratejik hava taşımacılığı ve barınma desteği sağladığını hatırlatarak, Türkiye’nin yanında olmaya devam ettiklerini vurguladı.

NATO Sözcüsü Allison Hart, İttifak'ın, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde Türkiye'ye destek olmaya ve dayanışma göstermeye devam ettiğini bildirdi.

Hart, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, 6 Şubat depremleriyle ilgili paylaşımda bulundu.

Allison Hart, "Ankara'daki NATO Zirvesi'ni dört gözle beklerken, 3 yıl önce yaşanan ve çok büyük acılara neden olan yıkıcı depremleri hatırlıyoruz." ifadesini kullandı.

NATO'nun, depremin ardından Türkiye'nin yanında yer alarak, stratejik hava taşımacılığı ve binlerce depremzedeye barınma desteği sağladığını belirten Hart, İttifak'ın, şimdi de Türkiye'nin yanında olduğu mesajını verdi.


