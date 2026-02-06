NATO'dan 6 Şubat depremleri nedeniyle dayanışma mesajı: Türkiye'nin yanında olmaya devam ediyoruz

NATO Sözcüsü Allison Hart, İttifak'ın, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde Türkiye'ye destek olmaya ve dayanışma göstermeye devam ettiğini bildirdi.

Allison Hart, "Ankara'daki NATO Zirvesi'ni dört gözle beklerken, 3 yıl önce yaşanan ve çok büyük acılara neden olan yıkıcı depremleri hatırlıyoruz." ifadesini kullandı.