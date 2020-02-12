Dünya NATOdan Rusya destekli Esed rejimine "saldırıları durdur" çağrısı
AVRUPA

NATO'dan Rusya destekli Esed rejimine "saldırıları durdur" çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İdlib'de artan tansiyona ilişkin, "Rusya destekli Esed rejimine, masum insanların yaşamına mal olan tüm bu saldırıları durdurması" çağrısında bulundu. Stoltenberg, İdlib'deki durumdan son derece endişe duyduğunu da aktardı.

Haber Merkezi AA
Jens Stoltenberg
Jens Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumunun ardından basın toplantısı düzenledi.

"İdlib'de artan askeri tansiyon toplantıda hangi ölçüde gündeme geldi? NATO'dan üyesi Türkiye'ye bu konuda somut destek bekleniyor mu?" sorusunu yanıtlayan Stoltenberg, "İdlib'deki durum bugünkü görüşmede gündeme geldi. Şu anda (bölgede) gördüklerimiz, acımasızca kullanılan şiddetin, masum sivillere karşı aşırı saldırıların ve sivil hedeflerin ayrım gözetilmeksizin bombalanmasının sonucudur. Bunu kınıyoruz çünkü kabul edilebilir değil." diye konuştu.

Stoltenberg, "Rusya destekli Esed rejimine masum insanların yaşamına mal olan tüm bu saldırıları durdurması" çağrısında bulundu.

NATO'nun Türkiye'ye destek verdiğini anımsatan Stoltenberg, buna örnek olarak, "Türkiye'nin hava savunma sistemlerini güçlendiren bazı kapasiteleri" gösterdi.

Stoltenberg, İdlib'deki durumdan son derece endişe duyduğunu da aktardı.

Neler Oluyor | TSK binlerce asker ve tank yığdı: Suriye'de savaşın seyri değişiyor mu?
OYNAT 00:00
Neler Oluyor | TSK binlerce asker ve tank yığdı: Suriye'de savaşın seyri değişiyor mu?
İdlib'de büyük bir askeri hareketlilik söz konusu. Bir tarafta TSK ve muhalifler diğer tarafta Esed rejimi ve destekçileri Rusya ve İran.

Peki, Türkiye İdlib'e neden binlerce asker, tank ve zırhlı araç gönderdi? Türkiye Esed rejimle savaşa mı giriyor?

'Neler Oluyor' serisinin dördüncü bölümü ile karşınızdayız.


Irak eğitim misyonu genişletilecek

Stoltenberg, bugün, NATO savunma bakanlarının, "İttifakın Irak eğitim misyonunun genişletilmesi konusunda prensipte anlaştığını" duyurdu.

NATO'nun ilk planda terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyonun bazı eğitim faaliyetlerini devralacağını anlatan Stoltenberg, bu ilk adımın ötesinde ne yapabileceklerini de görüştüklerini dile getirdi.

Stoltenberg, NATO'nun Bağdat hükümetinin davetiyle ülkede bulunduğunu ve hükümet istediği sürece burada kalacağını vurguladı.

Genel Sekreter, müttefiklerin daha geniş planda Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da neler yapabileceğinin de görüşüldüğünü kaydetti.

NATO, Temmuz 2018'de Bağdat hükümetinin talebi üzerine, Irak'a askeri danışman gönderme kararı almıştı.

Ana karargahı başkent Bağdat'ta yer alan ve operasyonlara katılmayan NATO Irak Misyonunun bünyesinde yaklaşık 500 askeri danışman bulunuyor.

NATO Irak Misyonu, ABD'nin İranlı Komutan Kasım Süleymani'nin de aralarında bulunduğu 10 kişiyi hava saldırısıyla öldürmesinin ardından 4 Ocak'ta ülkedeki askeri eğitim faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.

NATO, ABD-İran gerilimi nedeniyle Irak'taki bazı askeri personelin yerini de geçici değiştirmişti.

Saddam'ın torunu Mesut Uday'ın gözünden dedesi ve Irak
OYNAT 00:00
Saddam'ın torunu Mesut Uday'ın gözünden dedesi ve Irak
Mesut Uday Hüseyin, dedesi Saddam Hüseyin'in idamının 13. yıl dönümünde yenisafak.com'a özel açıklamalarda bulundu.


Afgan barış süreci

Stoltenberg, Afganistan'da ABD öncülüğündeki barış görüşmelerine "tam destek" verdiklerini belirterek, Taliban'ın da bu süreçte şiddeti azaltma iradesi göstermesi gerektiğini ifade etti.

Genel Sekreter Stoltenberg, akşam saatlerinde ise Avrupa Birliği (AB) ile NATO arasındaki iş birliğinin değerlendirileceğini kaydetti.

Saldırıları durdur

Saldırıları durdur

​NATO'dan Rusya destekli Esed rejimine çağrı.
Tarih kaydediyor

Tarih kaydediyor

Erdoğan'dan terör örgütleriyle işbirliği yapanlara tepki.
ABD ve NATO somut destek sunmalı

ABD ve NATO
somut destek sunmalı

​Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü.
Kimsenin gücü yetmeyecek

Kimsenin gücü yetmeyecek

Erdoğan, Kahramanmaraş'ta önemli mesajlar verdi.
Üç kritik isim

Üç kritik isim

CHP-FETÖ ilişkisi eskilere dayanıyor.
Kabul edilemez

Kabul edilemez

Ankara'da Kalın ile Jeffrey görüşmesinden kritik mesaj.

2020 'Patara Yılı'<br> ilan edildi

2020 'Patara Yılı'
ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması Antalya'yı sevindirdi.
'Tanı kitini' yurt dışına satacağız

'Tanı kitini' yurt dışına satacağız

Koca'dan koronavirüsü tespit eden cihazla ilgili önemli açıklama.
ABD Esed rejimine ait 2 noktayı vurdu

ABD Esed rejimine ait 2 noktayı vurdu

​ABD askerleri Esed rejimine bağlı bir askeri öldürdü.
Hava ve karada<br>alternatiflerimiz var

Hava ve karada
alternatiflerimiz var

​TSK olası operasyonda hangi mühimmatları kullanacak?
Yaşlı çiftin feci sonu

Yaşlı çiftin feci sonu

Yaya geçidi olmayan yoldan karşıya geçmek istediler.
FETÖ'nün siyasi ayağı Kılıçdaroğlu ve ekibi

FETÖ'nün siyasi ayağı Kılıçdaroğlu ve ekibi

​Erdoğan, grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Cezai ehliyeti yok

Cezai ehliyeti yok

​Siyanürle anne ve babasını katletmişti.
Korkunç cinayette<br> kan donduran detay

Korkunç cinayette
kan donduran detay

Üvey anne Muhammed'i gömme planı yapmış.
Rejim güçlerini her yerde vuracağız

Rejim güçlerini her yerde vuracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu.
Lütfen kar tatili mesajı atmayın

Lütfen kar tatili mesajı atmayın

​Çorum Valisi Çiftçi, kar tatili bekleyen öğrencilerin mesajlarına cevap verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.