Kayıp Nazi hazinesi Polonya'da bulundu: 10 ton altın için izin bekleniyor

Nazi Ordusu'nun 1. Dünya Savaşı sırasında Polonya’nın güneyindeki Minkowskie kasabasındaki eski bir sarayın altına gömdüğünü düşünülen 10 ton altının çıkarılması için düğmeye basan Polonya'dan ilk somut sonuç geldi.

Naziler teneke kutuyu gömerken bölgenin nasıl göründüğüne dair bir çizim.

Saklanan hazine kutusuna ulaşıldı

Sarayın altındaki hazinede Kızıl Ordu’ya mallarını kaptırmak istemeyen dönemin zengin Almanları tarafından Nazi askerlerine teslim edilen eşyaların da yer aldığı tahmin ediliyor. Bir askerin günlüğünde çıkan harita sonrası yeri belirlenen 18. yüzyıldan kalma sarayın altında geçtiğimiz Mayıs ayının başından beri aramalar yapılıyordu. Kazıyı yapan ekip Nazilerin kayıp hazinesini sakladığı düşünülen metal bir kutuya ulaştıklarını açıkladı.

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Yüzeyin yaklaşık 3 metre altında bulunan kutunun 4 ton ağırlığında ve 1 buçuk metre uzunluğunda olduğu açıklandı. Coğrafi radar araması kullanılarak yapılan keşifle beraber 10 ton altının yanı sıra dönemin değerli eşyalarının da ortaya çıkması bekleniyor.

'Nazi altın treni'

Polonya’da İkinci Dünya Savaşı’nda kaybolduğu öne sürülen altın ve mücevher dolu Nazi treninde yer alan tüm değerli eşyaların da bu sarayın altında olduğu düşünülüyor.

Söz konusu zırhlı trenin 1945’te Sovyet güçleri yaklaşırken, bugünkü Wroclaw kenti yakınlarında kaybolduğuna inanılıyor. Olay ‘Nazi altın treni’ ya da ‘Breslau altınları’ olarak biliniyor.

Breslau altınları, çok sayıda değerli eşya ve mücevheri içeren hazinenin İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Nazi subayı Heinrich Himmler'in Dördüncü Reich'ı kurma emri ile çalındığı düşünülüyor. O zamanlar bir Alman şehri olan Breslau, Hitler'in Üçüncü Reich'ının en zenginlerinden biriydi.

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Altında Nazi altınlarının saklı olduğu düşünülen 18. yüzyıldan kalma saray.

Saraydaki bir başka hazinenin, Hitler'in ırk teorilerine kanıt bulmak amacıyla dünyanın dört bir yanından toplattığı kutsal eşyaları içerdiği düşünülüyor.

Zeminde insan müdahalesi var

Aramaya öncülük eden Silesian Bridge Foundation'dan Roman Furmaniak "Yaptığımız ilk tatbikatta doğal olmayan bükülmeler gördük. İkinci bir çalışma daha yaptık ve diğer tarafta da aynı sonucu aldık. Şekiller ve renkler zemine insan müdahalesi yapıldığını ortaya koydu. Metalin farklı bir yoğunluğu var, bu da taramalarda daha koyu bir renk olarak görünüyor." dedi.

'Tek isteğimiz hazineyi hak sahiplerine teslim etmek'

Silesian Bridge Foundation şimdi kutuyu yüzeye çıkarmak için izin bekliyor. Ekip lideri Furmaniak "10 bölgede daha kazıya başlamak için hazırlıklar yapıyoruz. Bizi her yerde 'Hazine avcısı' olarak tanımlıyorlar ama biz kendimiz için hiçbir şey istemiyoruz. Tek isteğimiz bu hazineyi hak sahiplerine teslim etmek." dedi.

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DÜNYA Nazi ittifakı

DÜNYA Hitler’in dedesi Yahudi miydi?

FOTOĞRAF 7 Meksika'nın Tlaxcala eyaletinde 29 Nisan'da düzenlenen ve Nazi lideri Adolf Hitler ile eşi Eva Braun'un evliliğinin 77'nci yıl dönümüne denk getirilen düğünde damat Nazi subayı üniforması, gelin ise gamalı haç işlemesi olan beyaz bir gelinlik giydi. Bazı davetlilerin de Nazi üniformasıyla katıldığı düğünde, gelin arabasının üzerinde ise gamalı haç figürleri olduğu görüldü.<br> Nazi temasıyla yapılan bu düğüne karşı Meksikalı hiçbir kamu kuruluşunun yaptırım uygulamaması Yahudi cemaatinin tepkisine neden oldu. Arjantin'de bulunan Simon Wiesenthal adlı sivil toplum kuruluşu, 6 milyon Yahudi'nin ölümüne neden olan soykırımı görmezden gelerek düzenlenen düğüne karşı yaptırım uygulanması için Meksikalı yetkililere çağrıda bulundu. Simon Wiesenthal'in uluslararası ilişkiler sorumlusu Shimon Samuels yaptığı açıklamada, Meksika'nın Birleşmiş Milletlerde (BM) Yahudi soykırımına ve her türlü ırkçılığa karşı oy kullandığını bildiklerini belirterek, Meksikalı kamu kuruluşları ve insan hakları derneklerinin yapılan bu düğüne karşı tepkisiz kaldığını, bir an önce yetkililerin harekete geçmesini beklediklerini söyledi. Merkezin Latin Amerika sorumlusu Ariel Gelblung ise, yaşanan olayın soykırımda öldürülen 6 milyon kişinin hatırasına saygısızlık olduğunu belirterek, soykırımı inkar eden veya aşağılayanları şiddetle kınadıklarını ifade etti.<br> Nazi temalı düğüne Yahudi topluluklarından tepki Meksika'nın Tlaxcala eyaletinde 29 Nisan'da düzenlenen ve Nazi lideri Adolf Hitler ile eşi Eva Braun'un evliliğinin 77'nci yıl dönümüne denk getirilen düğünde damat Nazi subayı üniforması, gelin ise gamalı haç işlemesi olan beyaz bir gelinlik giydi.

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