Nefes kesen bir casusluk öyküsü

Ocak 1965. Suriye ordusuna bağlı birliklerde olağanüstü bir hareketlilik yaşanıyor, birkaç gün evvel Lazkiye Limanı’na yanaşan gemilerden indirilen yeni ekipmanları faaliyete almakla görevli askerler son kontrollerini yapıyordu. Son dönemde peş peşe gelen istihbarat zaafları üst düzey komutanların sinirlerini yıpratmış, adeta ordu içindeki herkes birbirinden şüphe duyar hale gelmişti. Neredeyse akşam konuşulan planlar, sabah başka ülkelerin radyolarında bas bas bağırılıyor ve birileri adeta alay edercesine ajanlık faaliyeti yürütüyordu.
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