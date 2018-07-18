Dünya Nefes kesen bir casusluk öyküsü
ORTADOĞU

Nefes kesen bir casusluk öyküsü

Dünya tarihinin en büyük casusluk faaliyetlerinden biri, Suriye'nin başkenti Şam'da ifşa olmuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Emin Sâbit, yıllardır büyük bir gizlilikle yürüttüğü casusluk faaliyetinin sonunda ifşa olmuştu.
Kemal Emin Sâbit, yıllardır büyük bir gizlilikle yürüttüğü casusluk faaliyetinin sonunda ifşa olmuştu.

Ocak 1965. Suriye ordusuna bağlı birliklerde olağanüstü bir hareketlilik yaşanıyor, birkaç gün evvel Lazkiye Limanı’na yanaşan gemilerden indirilen yeni ekipmanları faaliyete almakla görevli askerler son kontrollerini yapıyordu. Son dönemde peş peşe gelen istihbarat zaafları üst düzey komutanların sinirlerini yıpratmış, adeta ordu içindeki herkes birbirinden şüphe duyar hale gelmişti. Neredeyse akşam konuşulan planlar, sabah başka ülkelerin radyolarında bas bas bağırılıyor ve birileri adeta alay edercesine ajanlık faaliyeti yürütüyordu.

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