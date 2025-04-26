Netanyahu bizi savaşa çekemez

ABD Başkanı Donald Trump, görevindeki ilk 100 günüyle ilgili Time dergisine verdiği röportajda, terör devleti İsrail’in lideri Binyamin Netanyahu’nun ABD’yi bir savaşa sürükleyemeyeceğini ifade etti. Trump, İsrail ile İran arasındaki gerilim sonucu ABD’nin istemeden bir savaşa taraf olup olmayacağı sorusuna, savaşmak istedikleri takdirde bir çatışmada taraf olacaklarını ve bu kararı baskı ile değil kendilerinin hür iradesiyle alabileceklerini vurguladı. Suudi Arabistan’ın İsrail ile normalleşeceğine inandığını ifade eden Trump, İran dini lideri Ayetullah Hamaney ile görüşebileceklerini kaydetti. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in kendisini aradığını ve görüştüklerini ifade eden Trump, işgal altındaki Kırım’ın Rusya’da kalacağını belirtti.





BİZ SÜRÜKLENMEYECEĞİZ

“Netanyahu’nun sizi savaşa sürüklemesinden endişe ediyor musunuz” sorusuna Trump, “Hayır. O savaşa girebilir. Ama biz sürüklenmeyeceğiz” dedi. “İsrail savaşa girerse ABD dışarıda mı kalacak” sorusuna ise, “Hayır, bunu söylemedim. Sen beni onun savaşa sürükleyip sürüklemeyeceğini sordun, yani isteksizce mi girerim diye. Hayır, eğer bir anlaşma yapamazsak çok isteyerek girebilirim. Eğer anlaşma olmazsa, ben ön safta olurum” sözlerini sarf etti.





RİYAD-TEL AVİV NORMALLEŞECEK

İlk döneminde İsrail ve Arap ülkeleriyle barışın ilerletilmesi konusunda gelişme kaydedildiğini belirten Trump, bu konuda daha da gelişim görmek istediğini vurguladı. Trump, "Suudi Arabistan, İbrahim Anlaşmalarına girecek. Bu olacak." görüşünü paylaştı. “Ortadoğu’da çok iyi ilişkilerim var” diyen ABD lideri, “Dünyada daha önce pek çok sorunu çözmüşümdür, hem de kredi veya övgü beklemeden. Ne yazık ki, o anlaşmalarla hiçbir şey yapmadılar. İbrahim Anlaşmaları’na dört ülke dahil olmuştu, her şey hazırdı. Her şeyi tamamlayacaktık. Suudi Arabistan İbrahim Anlaşmaları’na katılacak. Evet, ve bu arada, çok kısa sürede tamamen katılacak” diye konuştu.





İSRAİL BIDEN YÜZÜNDEN ÇOCUKLARI ÖLDÜRÜYORMUŞ

İsrail’in ateşkesi bozmasından sonra 300’den fazla çocuğu öldürmesinin kimin suçu olduğu sorusuna kaçamak yanıt veren Trump, “Bunun sorumlusu Biden. İran’ın zengin olmalarına izin verdi” dedi. İran’ın Hamas’ı desteklediğini ve çatışmaların bu yüzden bu noktaya geldiğini ifade eden Trump, “İran, Trump döneminde meteliksizdi. Biden gelip tüm yaptırımları kaldırdı” dedi.





Şİ BENİ ARADI

Çin ile aralarındaki "ticaret savaşlarına" ilişkin de Trump, Çin Devlet Başkanı Şi'nin kendisini aradığını, bir anlaşma yapılması için Pekin'le aktif müzakere yürütüldüğünü kaydetti. Trump, "Bence onun açısından bir zayıflık göstergesi değil" değerlendirmesinde bulundu. Trump, 3-4 hafta içinde bir anlaşmanın açıklanmasının beklendiğini belirtti.





KIRIM RUSYA’DA KALACAK

Rusya ile Ukrayna arasındaki Kırım anlaşmazlığına da değinen ABD Başkanı Trump, "Kırım, Rusya'da kalacak" ifadesini kullandı.





RÜMEYSA ÖZTÜRK MESAJI

Göçmenlik yetkililerince gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün davasından haberdar olmadığını belirten Trump, bu konuda Adalet Bakanlığından Öztürk'e karşı ellerindeki her türlü delili açıklamasını talep edebileceğini vurguladı. Trump, "Bu konuda hiçbir sorunum olmaz" ifadesini kullandı.





Acı çeken Gazze ile ilgileneceğiz

ABD Başkanı Trump, Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak üzere Roma'ya giderken uçakta basın mensuplarına konuştu. Trump, bir soru üzerine Gazze'deki gıda ve ilaç sıkıntısıyla ilgili olarak, "(Gazze'ye gıda girişi) Bu konu (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ile görüşmemizde gündeme geldi. Dedim ki, Gazze'ye iyi davranmak lazım. Bu insanlar acı çekiyor. Çok ciddi ilaç ve gıda ihtiyacı var ve biz bununla ilgileneceğiz" ifadelerini kullandı.



