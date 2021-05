Netanyahu İsrail'e destekleri dolayısıyla ABD'ye teşekkür etti

İşgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ve Filistin arasında meydana gelen son gerginliklere ilişkin Blinken ile bir telefon görüşmesi yaptığını ifade etti.

Başbakan Netanyahu, Blinken'in görüşme sırasında İsrail'in kendisini savunma hakkının olduğunu hatırlattığını söyledi.

Prime Minister Benjamin spoke by telephone with US Secretary of State Antony Blinken. The Prime Minister thanked him for the American support of Israel's right to self-defense, which the Secretary reiterated during the call. — PM of Israel (@IsraeliPM) May 12, 2021

Netanyahu, Blinken'e ABD'nin İsrail'e "kendisini savunması için" verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiğini kaydetti.

REKLAM

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün, İsrail-Filistin İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Hady Amr'ı, Filistin ve İsraillilerle görüşmek üzere bölgeye gönderdiklerini ve Gazze ile Kudüs'te yaşananlardan derin kaygı duyduklarını bildirmişti.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya 7 Mayıs'ta düzenlediği saldırı sonrası patlak veren olaylarda şimdiye kadar 14'ü çocuk, 5'i kadın 61 Filistinli şehit olurken Gazze'ye 150 hava saldırısı gerçekleştirildi, 500 hedef vuruldu. Gazze'deki Hamas ise saldırılara karşılık vermek için binden fazla roketi İsrail'e fırlattı.

DÜNYA İsrail'in Lid kentinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi

DÜNYA İsrail ülkenin kuzey kıyısındaki gaz sahasını kapattı

DÜNYA İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında zarar 3,5 milyon doları geçti