Netanyahu İsrail'in katliamlarını araştıracak komisyondan korktu: BM'nin yaptığı utanç verici

Gazze'ye tünellerden girdik cebimizde Türk pasaportu var

İşgalci İsrail, Mescid-i Aksa'yı her yıl özellikle ramazan ayında saldırıyor ve açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'yi vuruyor. Filistin'de yüzyıllardır süre gelen acılara bir çok savaş muhabiri tanık oldu. Mehmet Akif Ersoy da bu isimlerden biri. Deneyimli gazeteci, Gazze'de muhabirlik yaptığı dönemleri Yeni Şafak'a anlattı. Ersoy, 'Gazze'de morglara girip çıkardık' dedi.