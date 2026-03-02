Netanyahu'nun uçağının hangi ülkeye götürüldüğü ortaya çıktı

Uçuş takip sitesi "Flight Tracker” sitesine göre, ABD ve İsrail'in cumartesi İran’a başlattığı saldırıların hemen ardından Başbakan Binyamin Netanyahu’nun uçağı "Wing of Zion” ülkeden ayrıldı.

İşgalci İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı ortak saldırı, Orta Doğu'daki tansiyonu zirveye taşıdı. Karşılıklı hava saldırıları nedeniyle bölgede hava sahaları uçuşlara kapatılırken, sivil uçak seferleri de iptal edildi. Ancak asıl dikkat çekici hamle, katliamın emrini veren Netanyahu cephesinden geldi.

Uçuş takip sitesi "Flight Tracker" verilerine göre; saldırıların hemen ardından "Wing of Zion" uçağının havalandığı görüldü. Cumartesi sabahı Birüssebi'deki askeri üsten kalkan uçağın rotası Avrupa oldu. Akşam saatlerinde Almanya'nın başkenti Berlin’e iniş yapan uçağın, halen bu ülkede bekletildiği öğrenildi.