Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Netanyahu'nun uçağının hangi ülkeye götürüldüğü ortaya çıktı

Netanyahu'nun uçağının hangi ülkeye götürüldüğü ortaya çıktı

10:402/03/2026, Pazartesi
G: 2/03/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
ABD ve İsrail'in Cumartesi günü İran’a başlattığı saldırıların hemen ardından Netanyahu’nun uçağı ülkeden ayrıldı.
ABD ve İsrail'in Cumartesi günü İran’a başlattığı saldırıların hemen ardından Netanyahu’nun uçağı ülkeden ayrıldı.

İran’a yönelik başlatılan geniş çaplı operasyonun ardından bölgede tansiyon zirveye çıkarken, siyonist başbakan Netanyahu’nun 'Wing of Zion' uçağı, güvenlik gerekçesiyle ülke dışına çıkarıldı.

Uçuş takip sitesi "Flight Tracker” sitesine göre, ABD ve İsrail'in cumartesi İran’a başlattığı saldırıların hemen ardından Başbakan Binyamin Netanyahu’nun uçağı "Wing of Zion” ülkeden ayrıldı.

SAVAŞI BAŞLATTI UÇAĞI HAVALANDI

İşgalci İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı ortak saldırı, Orta Doğu'daki tansiyonu zirveye taşıdı. Karşılıklı hava saldırıları nedeniyle bölgede hava sahaları uçuşlara kapatılırken, sivil uçak seferleri de iptal edildi. Ancak asıl dikkat çekici hamle, katliamın emrini veren Netanyahu cephesinden geldi.

SOLUĞU ALMANYA'DAN ALDI

Uçuş takip sitesi "Flight Tracker" verilerine göre; saldırıların hemen ardından "Wing of Zion" uçağının havalandığı görüldü. Cumartesi sabahı Birüssebi'deki askeri üsten kalkan uçağın rotası Avrupa oldu. Akşam saatlerinde Almanya'nın başkenti Berlin’e iniş yapan uçağın, halen bu ülkede bekletildiği öğrenildi.



#israil
#Wing of Zion
#Netanyahu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Ankara kura çekilişi ne zaman, nerede ve saat kaçta?