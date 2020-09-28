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Dünya New York Timestan Trump hakkında yeni iddia 10 yıl boyunca vergi ödemedi, milyonlarca dolar vergi borcu var
AMERİKA

New York Times'tan Trump hakkında yeni iddia: 10 yıl boyunca vergi ödemedi, milyonlarca dolar vergi borcu var

New York Times'tan Trump hakkında yeni iddia: 10 yıl boyunca vergi ödemedi, milyonlarca dolar vergi borcu var

ABD'de yayın yapan New York Times gazetesi ABD Başkanı Donald Trump'ın 10 yıl boyunca hiç vergi ödemediğini ve Trump'ın milyonlarca dolaar vergi borcu olduğunu iddia etti. ABD Başkanı Donald Trump ise iddialar karşısında "Tamamen uydurma haber" yorumunda bulundu. Trump ayrıca vergi beyanının şu anda denetimde olduğunu ve denetim sonrasında vergi kayıtlarını açıklayacağını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 10 yıl boyunca hiç vergi ödemediğini, 2016 ve 2017 yıllarında ise sadece 750'şer dolar vergi ödediğini yazdı.

Milyonlarca dolar borcu var

Donald Trump

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Trump'ın uzun süredir tartışma konusu olan vergi kayıtlarını ele geçiren gazete, Trump'ın ödemesi gereken milyonlarca dolar borcu olduğu ve mülklerinin zarar ettiğini iddia etti.

Trump'ın şirketlerinin zararının karından daha fazla olduğu gerekçesiyle 10 yıl boyunca hiç vergi ödemediği iddia edilen haberde, 2016 ve 2017 yıllarında ise sadece 750'şer dolar vergi ödediği belirtildi.

Trump: Uydurma haber

Donald Trump

ABD Başkanı Trump ise New York Times'ın haberini yalanlayarak ''Tamamen uydurma haber.'' değerlendirmesinde bulundu.

Ne kadar vergi ödediği yönündeki soruları yanıtlamayan Trump, vergi beyanının şu an denetimde olduğunu ve denetimin tamamlanmasının ardından vergi kayıtlarını açıklayacağını ifade etti.

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Yasal zorunluluğu var mı?

  • Trump, eski ABD başkanlarının aksine ve Demokratların çağrılarına rağmen vergi beyanlarını açıklamıyor.
  • ABD'de başkan adaylarının seçimlerden önce vergi iadesiyle ilgili belgelerini kamuoyuyla paylaşmaları konusunda yasal bir zorunluluk bulunmamasına karşın 1976'dan beri tüm başkan adayları seçimlerden önce vergi beyannamelerini açıklamıştı.

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