New York Times'tan Trump hakkında yeni iddia: 10 yıl boyunca vergi ödemedi, milyonlarca dolar vergi borcu var New York Times'tan Trump hakkında yeni iddia: 10 yıl boyunca vergi ödemedi, milyonlarca dolar vergi borcu var ABD'de yayın yapan New York Times gazetesi ABD Başkanı Donald Trump'ın 10 yıl boyunca hiç vergi ödemediğini ve Trump'ın milyonlarca dolaar vergi borcu olduğunu iddia etti. ABD Başkanı Donald Trump ise iddialar karşısında "Tamamen uydurma haber" yorumunda bulundu. Trump ayrıca vergi beyanının şu anda denetimde olduğunu ve denetim sonrasında vergi kayıtlarını açıklayacağını duyurdu.

Haber Merkezi 28 Eylül 2020, 05:34 Son Güncelleme: 28 Eylül 2020, 05:51 AA