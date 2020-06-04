Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya New York Valisi göstericilerden koronavirüs testi yaptırmalarını istedi
AMERİKA

New York Valisi göstericilerden koronavirüs testi yaptırmalarını istedi

New York Valisi Andrew Cuomo, yaklaşık 30 bin kişinin protestolara katıldığı New York'ta koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artabileceği uyarısında bulundu. Protestolar nedeniyle vakalarının artabileceği endişesini dile getiren Vali Cuomo, "Protestolara katıldıysanız, lütfen test yaptırın" dedi.

Haber Merkezi AA
Siyahi vatandaş George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi ABD'nin birçok yerinde olduğu gibi New York'ta da protesto edildi.
Siyahi vatandaş George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi ABD'nin birçok yerinde olduğu gibi New York'ta da protesto edildi.

New York Valisi Andrew Cuomo, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaların artabileceği uyarısında bulunarak, göstericilerden test yaptırmalarını istedi.

ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum öldü
DÜNYA
ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum öldü

ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 109 bini geçti
KORONAVİRÜS
ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 109 bini geçti
  • Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, New York'taki protestolara yaklaşık 30 bin kişinin katıldığını ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını söyledi.

Protestolar nedeniyle Kovid-19 vakalarının artabileceği endişesini dile getiren Vali Cuomo, "Protestolara katıldıysanız, lütfen test yaptırın." dedi.

  • ABD'de Kovid-19 salgının en yoğun yaşandığı New York'ta 382 binden fazla kişi hastalığa yakalanırken, 30 bin 164 kişi ise hayatını kaybetti.
Abone Ol Google News
On beş ile hafta sonu yasağı

On beş ile
hafta sonu yasağı

​İçişleri Bakanlığı genelgesi ile detaylar belli oldu.
Üçü de tutuklandı

Üçü de tutuklandı

Vekillikleri düşürüldükten sonra başsavcılık harekete geçti.
Avrupanın son 24 saati

Avrupa'nın
son 24 saati

​Ülke ülke son veriler açıklandı.
Babam dünyayı değiştirdi

Babam dünyayı değiştirdi

​George Floyd'un kızı Gianna ilk kez seslendi.
Daha iyi tedbir <br>daha iyi sonuç

Daha iyi tedbir
daha iyi sonuç

​Bakan Koca, son 24 saati açıkladı.
Rusya henüz <br>uçakları kullanmadı

Rusya henüz
uçakları kullanmadı

​ABD'den son dakika Libya açıklaması geldi.
Libya'yı darbecilere <br>bırakmayacağız

Libya'yı darbecilere
bırakmayacağız

Erdoğan ile Serrac, basın toplantısı düzenledi.
Süper Lig'e <br>saat ayarı

Süper Lig'e
saat ayarı

​Maçların başlama saatleri değiştirildi.
Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

Artık eş rıza göstermeden müşterek ev satılamayacak.
Erdoğan'dan dünyaya videolu mesaj

Erdoğan'dan dünyaya videolu mesaj

Koronavirüs aşısı dünyanın ortak malı olmalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
8 soruda George Floyd protestoları

8 soruda George Floyd protestoları

​Ne kadar sürecek? Protestocular ne talep ediyor?
Masum dünyalarını<br>kirleten vahşet: Irkçılık

Masum dünyalarını
kirleten vahşet: Irkçılık

​Floyd'un öldürülmesi siyahi ebeveynleri endişelendiriyor.
Türkiye aleyhine bir konu kabul edilemez

Türkiye aleyhine bir konu kabul edilemez

​Ukrayna'da 1915 olaylarına yönelik hazırlanan yasa tasarısı geri çekildi.
40 ülkeye <br>uçuşlar başlıyor

40 ülkeye
uçuşlar başlıyor

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu duyurdu.
Milyonlarca<br>kez izlendi

Milyonlarca
kez izlendi

​Nitelikli yayıncılığın büyük başarısı.
Şimdiden müjdeleyebiliriz

Şimdiden müjdeleyebiliriz

Bakan Selçuk, büyük bir proje başlatıldığını söyledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.