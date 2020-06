New York Valisi göstericilerden koronavirüs testi yaptırmalarını istedi New York Valisi Andrew Cuomo, yaklaşık 30 bin kişinin protestolara katıldığı New York'ta koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artabileceği uyarısında bulundu. Protestolar nedeniyle vakalarının artabileceği endişesini dile getiren Vali Cuomo, "Protestolara katıldıysanız, lütfen test yaptırın" dedi.

Haber Merkezi 04 Haziran 2020, 23:39 Son Güncelleme: 05 Haziran 2020, 00:09 AA