New York'ta tıp öğrencilerine koronavirüs ile mücadele için erken mezuniyet

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Farz edin ki eviniz bir gemi: Vatan savunması salgın tanımaz

İsyan ve şikayetlerinizi duyar gibiyim. Aslında bu karantina günleri denizcileri biraz olsun anlayabilmeniz için büyük fırsat. Evinizi bir gemi olarak hayal edin. Konserve ve dondurulmuş yiyecekler yiyorsunuz. İnternet yok, telefon yok, televizyon çekmiyor. Günlük konuşmanızı 15 cümle ile sınırlandırın.