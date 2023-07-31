Nijer'de cunta Dışişleri Bakanı'nın Fransa ile işbirliği yaptığını iddia etti

Nijer Dışişleri Bakanı Hassoumi Massaoudou
Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) sözcüsü Amadou Abdramane tarafından devlet televizyonundan okunan bildiride, kendini "geçici hükümet başkanı" ilan eden Dışişleri Bakanı Massaoudou'nun, Fransa'ya, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı "bombalama" yetkisi verdiği öne sürüldü.
Bildiride, "Fransa, (Muhammed) Bazum'u kurtarmak için bazı Nijerli yetkililerle görüştü. Geçici Hükümet Başkanı Massaoudou, Fransa'nın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na hava saldırısı düzenlemesine olanak veren bir belgeye imza attı." ifadesi kullanıldı.
ECOWAS, dün düzenlediği olağanüstü zirvede, Nijer'deki cuntaya Cumhurbaşkanı Bazum'u serbest bırakması ve Bazum'un görevine tekrar başlaması için bir hafta süre vermişti.
Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.
Bir önceki Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'nun "sırdaşı" olarak bilinen ve Abdourahmane ismiyle de anılan Tchiani, yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı olarak görev yapıyordu.