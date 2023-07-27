|
Dünya

Nijer'de darbe destekçileri Rus bayraklarıyla sokağa indi

Batı Afrika ülkesi Nijer'de dün Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un askeri darbeyle devrilmesi sonucu bugün darbe destekçileri sokağa çıktı. Başkent Niamey'de Ulusal Meclis etrafında toplanan yüzlerce kişi "Fransa defol", "Yaşasın Nijer ordusu" sloganları atarken, Dosso kentinde ise eylemcilerin Rus bayrakları taşıması dikkati çekti.

21:45 . 27/07/2023 Perşembe
AA
Nijer'de darbe destekçileri ellerinde Rus bayrağı ile sokağa indi.

Nijer'de darbe destekçileri ellerinde Rus bayrağı ile sokağa indi.

Nijer'de dün askerin yönetime el koyması sonrasında darbe destekçileri başkent Niamey ve Dosso'da gösteri yaptı.

Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un askeri darbeyle devrilmesi sonucu darbe destekçileri sokağa çıktı.

Rus bayrakları taşıdılar

Niamey'de Ulusal Meclis etrafında toplanan yüzlerce kişi "Fransa defol", "Yaşasın Nijer ordusu" sloganları attı.

Dosso'da toplanan grup da Fransız askerlerinin ülkeden derhal ayrılmasını talep etti. Her iki gösteride de eylemcilerin Rus bayrakları taşıması dikkati çekti.

Öte yandan Niamey'de toplanan göstericiler Bazoum'un partisi "Nijer Demokrasi ve Sosyalizm Partisi (PNDS-TARAYA)" genel merkezini ateşe verdi.

Taşlı ve sopalı göstericiler, binayı ateşe vermeden önce olay yerindeki araçları taşladı. İtfaiyenin müdahalesine rağmen parti binasının büyük bir kısmının kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Dün de darbe karşıtı halk sokağa inmişti

Bazoum, dün sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurları tarafından alıkonulmuştu.

Halk, darbeyi engellemek için sokağa çıkmış ve Bazoum'un serbest bırakılması için protesto düzenlemişti.

Darbenin arkasında yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı komutanı olarak görev yapan General Omar Tchiani'nin olduğu ortaya çıkmıştı.

Kendilerine "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" ismini veren bir grup asker dün gece devlet televizyonundan darbe bildirisi okumuş ve yönetime el koyduklarını duyurmuştu.

Kendisini geçici hükümet başkanı ilan eden Dışişleri Bakanı Hassoumi Massaoudou ise sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, olayın hala darbe girişimi olduğu ve sonuçlanmadığını söylemiş, Nijer halkını da bu girişime karşı çıkmaya davet etmişti.

Cumhurbaşkanı Bazoum da Twitter hesabından "Zorlukla elde edilen kazanımlar korunacak, demokrasiyi ve özgürlüğü isteyen tüm Nijerliler bunu görecek." paylaşımını yapmıştı.

Daha sonra Nijer ordusu, güvenlik güçleri arasında çatışma yaşanmaması için darbecileri desteklediklerini duyurmuştu.






#Nijer
#Darbe
#Cumhurbaşkanı
#Mohamed Bazoum
39 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Özel yetenek programlarına tercih yaparken dikkat edilmesi gereken kriterler