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Nijer'deki darbe sonrası AB'den ilk adım: Güvenlik işbirliği askıya alındı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği’nin (AB), Nijer ile tüm güvenlik işbirliğini askıya aldığını duyurdu. Borrell, “AB, Nijer'deki darbe sonucu ortaya çıkan yetkilileri tanımıyor ve tanımayacak” dedi.

14:06 . 29/07/2023 السبت
DHA
Josep Borrell

Josep Borrell

Yüksek Temsilci Borrell, Nijer Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani olarak da bilinen Abdourahmane Tchiani’nin devlet televizyonunda geçiş yönetiminin başına geçtiğini açıklamasının ardından yazılı açıklamada bulundu. Borrell, AB’nin, darbe sonucu ortaya çıkan yetkilileri tanımadığını ve tanımayacağını açıkladı.


Borrell, “Avrupa Birliği, Nijer'deki darbe sonucu ortaya çıkan yetkilileri tanımıyor ve tanımayacak. Başkan Bazoum demokratik olarak seçildi ve bu nedenle Nijer'in tek meşru Cumhurbaşkanı olmaya devam ediyor. Koşulsuz ve gecikmeksizin serbest bırakılmalıdır. AB, Başkanın ve ailesinin güvenliğinden darbecileri sorumlu tutuyor. Darbecilerin anayasanın askıya alındığını ve demokratik kurumların tasfiye edildiğini ilan etmeleri huzuru, istikrarı ve güvenliği korunması gereken Nijer devletini ve halkını zayıflatmaktadır” ifadelerine yer verdi.


BÜTÇE DESTEĞİ VE GÜVENLİK ALANINDA TÜM İŞBİRLİĞİ EYLEMLERİ ASKIYA ALINDI

Ülkede anayasal düzenin gecikmeden ve eksiksiz bir şekilde yeniden sağlanmasına yönelik AB’nin çağrılarını yineleyen Borrell, “Yaptırımların kabulü de dahil olmak üzere alınacak ECOWAS kararlarını desteklemeye hazırız. Nijer'in cumhuriyetçi kurumlarının bütünlüğüne yönelik bu kabul edilemez saldırı, Avrupa Birliği ile Nijer'i her yönüyle birbirine bağlayan ortaklık ve işbirliği açısından sonuçsuz kalmayacaktır. Bu bağlamda, bütçe desteğinin derhal kesilmesine ek olarak, güvenlik alanındaki tüm işbirliği eylemleri derhal yürürlüğe girecek şekilde süresi olarak askıya alınmıştır” dedi.






 



 



#Nijer
#Darbe
#Josep Borrell
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