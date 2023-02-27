Nijerya'da çok sayıda oy kullanma merkezi saldırıya uğradı

Owohunwa, saldırılarda şimdiye kadar kimsenin ölmediğini ve ilgili bölgelerde güvenliğin artırıldığını belirterek, seçim işlemlerinin eyaletin çoğu yerinde barışçıl geçtiğini de sözlerine ekledi.

Nijerya Resmi Haber Ajansı'na göre, kimliği henüz belirlenemeyen "haydutlar", güneydeki Delta eyaleti ile kuzeydeki Katsina eyaletindeki bazı sandık merkezlerine saldırarak seçmen kartlarını okumak ve kimlik doğrulamak için tasarlanmış bazı elektronik cihazları ellerinden aldı.