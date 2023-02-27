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Dünya

Nijerya'da çok sayıda oy kullanma merkezi saldırıya uğradı

Nijerya polisi, ülkenin ekonomik merkezi olan Lagos'ta başkanlık ve ulusal meclis seçimleri sırasında çok sayıda oy kullanma merkezinin silahlı kişilerce saldırıya uğradığını söyledi.

10:17 . 27/02/2023 Pazartesi
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Nijerya'da seçim merkezlerine saldırı

Nijerya'da seçim merkezlerine saldırı

Lagos polis şefi Idowu Owohunwa, Lagos'ta düzenlediği basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, Lagos'un Oshodi bölgesindeki etkilenen sandık merkezlerine gönderilen 25 Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu personelinin seçim malzemeleriyle birlikte eyalet polis merkezine tahliye edildiğini söyledi.


Owohunwa, saldırılarda şimdiye kadar kimsenin ölmediğini ve ilgili bölgelerde güvenliğin artırıldığını belirterek, seçim işlemlerinin eyaletin çoğu yerinde barışçıl geçtiğini de sözlerine ekledi.


Nijerya Resmi Haber Ajansı'na göre, kimliği henüz belirlenemeyen "haydutlar", güneydeki Delta eyaleti ile kuzeydeki Katsina eyaletindeki bazı sandık merkezlerine saldırarak seçmen kartlarını okumak ve kimlik doğrulamak için tasarlanmış bazı elektronik cihazları ellerinden aldı.


#Nijerya
#oy kullanma
#merkez
#saldırı
#uğrama
1 saat önce
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Nijerya'da çok sayıda oy kullanma merkezi saldırıya uğradı
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