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Dünya

Norveç tahıl depolarını yeniden açacak: 30 bin ton tahıl stoklayacak

Norveç hükümeti, "beklenmedik durumlara hazır olunması" amacıyla 30 bin ton tahıl stoklamanın önünü açan anlaşmayı imzaladı.

17:18 - 25/06/2024 Salı
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Norveç Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Norveç Tarım ve Gıda Bakanı Geir Pollestad ve 4 özel şirket tarafından imzalanan anlaşmaya göre, Norveç'in 30 bin ton tahıl stoklayacağı belirtildi.


Söz konusu tahılın, şirketlerin tesislerinde depolanacağı ancak Norveç hükümetine ait olacağı bildirildi.


Açıklamada, söz konusu kararın, "beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olunması" için alındığı ifade edildi.


Norveç'te yayın yapan NRK radyosuna konuşan Pollestad, 2029'a kadar rezervleri artırmak amacıyla çeşitli stok sözleşmelerinin imzalanacağını kaydetti.


Norveç'te tahıl depolama alanları "artık gerekli olmadığı" gerekçesiyle 2003'te kapatılmıştı.




#Norveç
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#tahıl
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