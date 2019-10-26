Norveç'te PKK yandaşları içinde bebek bulunan araca saldırdı

Türkiye’nin Oslo Büyükelçiliği önünde Barış Pınarı Harekatı'na destek için düzenlenen gösteriden dönenlere terör örgütü PKK sempatizanları tarafından yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülere, PKK yandaşlarının, içinde küçük bir bebek ile ailesinin bulunduğu araca taş ve sopalarla saldırması yansıdı.

OYNAT 01:27 PKK yandaşları Norveç'te küçük çocuğun da bulunduğu Türk ailenin aracına saldırdı Norveç'in Oslo kentinde ellerinde terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları bulunan grup, yoldan geçen ve içinde Türk bayrağı olan otomobile saldırdı. Norveç polisinin gözleri önünde gerçekleşen olayda, otomobilin camları çatladı. Otomobilin içinden çekilen görüntülerde, çocuğun ağladığı görüldü. BiP'te paylaş

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Ailenin yaşadığı panik ve bebeğin ağlamasının duyulduğu görüntülerde, Norveç polisinin saldırganları engellemeye çalışması da yer aldı.

Polis, PKK yandaşlarını olay yerinden dağıtmak için göz yaşartıcı biber gazı kullandı. Saldırı sonucu araçta hasar meydana gelirken, polis 2 PKK sempatizanını gözaltına aldığını duyurdu.

Türk bayrağını görünce saldırdılar

Saldırılan araçta bulunan Tuğba Kökyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "PKK'lılar tarafından neredeyse abamızda öldürülüyorduk. Arabadaki Türk bayrağını görünce küçük bebeğime rağmen acımadan darp ettiler." yorumunda bulundu.

Oslo Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise yol kenarına park etmiş araçlara saldırı olduğu ve polisin güvenlik önlemleri alarak saldırıyı büyümeden önlediği belirtildi.

Norveç Türk Dernekleri Federasyonu, bağlı dernekler ve Türk sivil toplum kuruluşlarınca, Türkiye’nin Oslo Büyükelçiliği önünde Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisi düzenlenmiş ve eylemin ardından terör örgütü PKK sempatizanları, gösteriden dönenlere saldırmıştı.

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