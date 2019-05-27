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Dünya Nükleer tıpa çatladı ölüm sızdırıyor
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AMERİKA

​Nükleer tıpa çatladı ölüm sızdırıyor

Nükleer tıpa çatladı ölüm sızdırıyor

ABD, Soğuk Savaş döneminde Kuzey Pasifik’te onlarca nükleer bomba testi yaptı. Bu testlerden kalan ölümcül radyasyona sahip atıkları bir atolde toplayıp, üzerini 45 santimlik beton kapakla kapattı. Şimdi ise o kapak çatladı ve ölüm sızdırıyor.

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Nükleer atıklarını topladığı beton yapı.
Nükleer atıklarını topladığı beton yapı.

Kuzey Pasifik Okyanusu’nda yer alan Marshall Adaları’ndan biri olan Runit Adası’nda ABDhükümetinin Soğuk Savaş dönemine denk gelen 1958 yılından kalma nükleer atıklarını topladığı beton yapıda derin çatlaklar oluşmaya başladı.

ABD’nin nükleer bomba testleriyle ‘kirlenen’ tam 85 bin metreküpe yakın radyoaktif toprağı, 115 metre genişliğinde kazılan kratere doldurup üzerine 45 cm’lik beton bir kapak kapatması, adanın radyoaktif atıkların verdiği zarardan kurtulmasını sağlamadı.

67 deneme yapıldı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ‘bir tür tabut’a benzettiği yapının beton kapağında çatlaklar arttıkça sızıntı yapan radyoaktif maddeler, uzmanları ciddi oranda endişelendiriyor.

1946-1958 arasında ABD’nin 67 nükleer bomba denemesi yaptığı adadan Pasifik Okyanusu’na radyoaktif madde sızmasına Marshall Adaları Parlemanto üyesi Jack Ading’in ‘canavarlık’ diyor.

Beton kapağın altında, en tehlikeli radyoaktif elementlerden plütonyum-239 da dahil pek çok ‘nükleer zehir’ bulunduğu belirtiliyor.

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