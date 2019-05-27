​Nükleer tıpa çatladı ölüm sızdırıyor

Nükleer tıpa çatladı ölüm sızdırıyor

ABD, Soğuk Savaş döneminde Kuzey Pasifik’te onlarca nükleer bomba testi yaptı. Bu testlerden kalan ölümcül radyasyona sahip atıkları bir atolde toplayıp, üzerini 45 santimlik beton kapakla kapattı. Şimdi ise o kapak çatladı ve ölüm sızdırıyor.