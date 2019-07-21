Dünya O alçak yakalandı
ORTADOĞU

O alçak yakalandı

Irak’ın kuzeyindeki Erbil kentinde Türk diplomat Osman Köse’yi şehit eden Mazlum Dağ ve suikasta yardım eden Muhammed Bisksız adlı PKK’lı teröristler yakalandı. PKK’nın “istihbarat” biriminde olduğu belirtilen Dağ’ın HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın abisi olduğu ortaya çıkmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Terörist Mazlum Dağ
Terörist Mazlum Dağ

Irak'ın Erbil kentindeki Huqqabaz adlı lokantada yemek yediği sırada şehit edilen konsolosluk görevlisi Osman Köse'nin (39) katillerinden ikisi yakalandı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen terörist Mazlum Dağ ile ona yardım eden teröristlerden ‘Dıjvar Mamend Yusuf’ kod adlı Muhammed Bisksız’ın yakalandığını duyurdu. IKBY Emniyet Müdürlüğü, Erbil'deki saldırıya ilişkin 2 gün önce kimlik bilgileri yayımlanan Mazlum Dağ ile suikastta rol oynayan diğer 3 kişiden birinin yakalandığını, saldırıya karışan diğer 2 PKK’lının aranmakta olduğunu kaydetti. IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, PKK'lı Dağ ile diğer teröristin yakalanması vesilesiyle güvenlik güçleri ve onlara yardım eden Iraklılara teşekkür etti. Erbil'de geçen çarşamba günü bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti.

Muhammed Bisksız

SİLAHLAR MAHMUR'DAN

Diyarbakır doğumlu Mazlum Dağ'ın, 2015 yılında Habur Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak PKK saflarına katıldığı ve örgütün sözde 'istihbarat' biriminde görev aldığı belirlenmişti. 27 yaşındaki Dağ'ın 13 kardeşi bulunduğu, kardeşlerinden 2'sinin (Lütfi Dağ ve İbrahim Dağ) halen PKK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği ortaya çıkmıştı. Mazlum Dağ'ın küçük kardeşi Dersim Dağ ise HDP milletvekili olarak TBMM'de görev yapıyor. Saldırıdan kısa süre önce PKK'nın üslendiği Mahmur'a defalarca giden Mazlum Dağ'ın, talimatı kampa gelen Kandil elebaşlarından aldığı, saldırının da burada planlandığı tespit edilmişti. Türkiye'nin Erbil Konsolosluğu'nda görevli Osman Köse'nin şehit edildiği suikastta kullanılan silahlar da kente Mahmur'dan getirildi.

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  • İşte o görüntü
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  • Erbil'de Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği Huqqabaz restoranın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Yeni Şafak'ın edindiği görüntüye göre teröristler beyaz bir araçla restoranın önüne geliyor. Çevrede keşif yapan teröristler yeniden araçlarına binerek olay yerinden ayrılıyor. Bir süre sonra yeniden gelen alçaklar saldırıyı gerçekleştiriyor. Sonraki görüntüde ise saldırıda hayatını kaybeden Irak vatandaşlarının birisi kanlar içerisinde bir kamyonet kasasında hastaneye kaldırılıyor.

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