O katliamın izlerini hep taşıyacaklar

İşgalci İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, 13 Ağustos'ta Gazze şehir merkezindeki Derec mahallesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı El-Tabiin Okulu'na vahşi bir bombardıman düzenlemişti. Sabah namazı saatlerinde düzenlenen ve Gazze’de 10 aydır süren İsrail vahşetinin en kötü örneklerinden saldırıda 100’den fazla Filistinli şehit olurken onlarca Filistinli de yaralanmıştı. Saldırıda yaralananlar, iki haftadır kısıtlı imkanları ile çalışan hastanelerde tedavi edilmeye uğraşılıyor. Yaralıların durumunun kritik olduğunu belirten Doktor Ali El-Ghaliz, Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada, "Tedavi edilen yaralıların neredeyse tamamı yanmış durumda, yanan her sivilin bedenin en az yüzde 50’sinde yanık var” dedi.

YANAN ÇOCUKLAR ŞEHİT OLUYOR

Doktor El-Ghaliz, yaralıların son durumuna ilişkin olarak, "Tabiin okulundaki katliamdan gelen çok sayıda ölü ve yaralıyla karşılaştık. Patlamanın şiddetinden kaynaklı okulun çevresinde bulunan siviller de şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu şehit oldu. Hastaneye getirilenler parçalanmış ve yanmış insanlar idi. Yanarak hastaneye getirilen çocuklar hayatını kaybediyor. Füzelerin etkisi o kadar büyük ki, yaralılara müdahalelerimiz kısıtlı oluyor. Bedenleri tamamen yanmış insanlar var. Hayatları boyunca bu yanıklarla yaşamak zorundalar" bilgisini verdi.

ÇOCUKLAR BÜYÜK TRAVMALAR YAŞIYOR

Atılan füzelerin etkisiyle hem yanıklarının hem de uzuvlarının kesildiğini belirten Doktor Alghaliz, “Çocuklar 10 aydır soykırım ve katliamlar altında yaşamak için mücadele ediyor, ancak buradaki Et-Tabiin okulundaki katliamı yaşayan çocuklar, hala katliamın etkisi altında şok içerisinde. Yanıklardan kaynaklı bedenlerinde çok fazla acı hissediyor ve sürekli inliyor ya da ağlıyorlar. Bazı çocukların bedenlerinin tamamını sarmak zorunda kaldık. Kiminin ailesi bulunuyor kimisi tek başına yaşama mücadelesi veriyor. Yetişkinlerde de çok ciddi yanıklar mevcut. Kadınların bedenlerinin yüzde 70’i yanmış. Hem yanıklar hem de şarapnel parçalarının isabet etmesi sivillerin tedavilerini zorlaştırıyor” ifadelerini kullandı.

ACİL YARDIM DA DURUYOR

Öte yandan, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik şiddetli saldırıları sürüyor. Filistin Kızılayı tarafından dün yapılan açıklamada, işgal ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bir sağlık merkezini hedef aldığını ve çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ve yakıt girişini engellemeye devam ettiği vurgulanırken, durumun böyle devam etmesi halinde sağlık merkezlerinde acil yardım müdahalelerinin de yapılamaz hale gelebileceği uyarısı yapıldı.

ÜÇ TONLUK BOMBA ATILMIŞTI

Gazze'deki Filistin Hükümeti Basın Bürosu Sözcüsü İsmail el-Sevabite, 13 Ağustos'taki katliamın ABD tarafından İsrail'e sağlanan bir tonluk MK-84 bombalarıyla yapıldığını bildirmişti. İşgal güçlerinin, okula birer ton ağırlığındaki 3 bombayla saldırdığını ifade eden El-Sevabite, İsrail doğrudan okula sığınmış sivilleri hedef aldığını belirtmişti. ABD yönetimi, haziran ayında İsrail'e MK-84 bombalarının sevkiyatına yeniden başladığını ilan etmişti. Katliamdan kısa bir süre önce ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından İsrail hükümetine silah satın alması için ek 3,5 milyar dolarlık yeni bir finans sağlanacağı açıklanmıştı.







