Obama'dan çarpıcı uzaylı ve 51. Bölge itirafı: Uzaylılar gerçek

ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama, Brian Tyler Cohen’in sunduğu "No Lie" adlı podcast yayınına konuk olarak dünya dışı yaşama ve yıllardır dilden dile dolaşan komplo teorilerine dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Amerikan siyasetinin güncel meselelerini yorumlayan tarihi lider, sohbetin bir bölümünde herkesin merak ettiği UFO gizemine de değindi.

"Uzaylılar gerçek ama onları hiç görmedim"

Obama, dünya dışı yaşamın varlığına şahsen inandığını belirtti. Kendi kanaatini net bir dille aktaran eski başkanın ifadeleri şu şekildeydi:

"Uzaylılar gerçek ama onları hiç görmedim."

"Böyle bir tesisvarsa ABD Başkanından saklanmıştır"

Sıkça komplo teorilerine konu edilen 51.bölge" iddialarına da yanıt veren Obama, Amerikan hükümetinin böyle saklı bir çalışması olmadığını vurguladı.

"51'inci bölgede tutulmuyorlar. Devasa bir komplo yoksa yer altında bir tesis yok. Böyle bir tesis varsa bunu ABD Başkanı'ndan saklamışlar demektir."

51'İNCİ BÖLGE NEDİR?

Nevada çölünde yer alan ve ABD Hava Kuvvetleri tarafından yönetilen 51. Bölge, dünyanın en sıkı korunan askeri tesislerinden biri olarak biliniyor. Esasen yeni nesil savaş uçaklarının ve ileri havacılık teknolojilerinin test edildiği gizli bir alan olan bu üs, taşıdığı yüksek gizlilik seviyesi nedeniyle her daim efsanelerin merkezinde yer alıyor.

Halk arasında, ele geçirilen uçan dairelerin (UFO) ve uzaylı varlıkların burada muhafaza edildiği, hatta dünya dışı teknolojilerin tersine mühendislikle incelendiği yönünde köklü bir inanç bulunuyor.







