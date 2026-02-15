İsrail basınında 'CENK' alarmı: "Tel Aviv'in tamamı menzil içinde!"

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinde peş peşe attığı stratejik adımlar, küresel arenada yakından takip edilmeye devam ediyor. Son olarak İsrail merkezli haber portalı Natziv, Ankara'nın geliştirdiği ve bölgesel güç dengelerini sarsma potansiyeli taşıyan 'Cenk' balistik füze programını manşetine taşıdı. ASELSAN ve Roketsan gibi Türk savunma devlerinin kritik rol oynadığı bu program, İsrail kamuoyunda yeni güvenlik tartışmalarının fitilini ateşledi.

"Türkiye'nin 3 stratejik hedefi"

Natziv haber sitesinde yer alan analize göre, Türkiye'nin savunma yatırımlarının arkasında yatan motivasyonlar üç ana maddede özetlendi. İsrailli uzmanların doğrudan tespitleri şu şekilde sıralanıyor:

1 - Savunma sanayiinde özerklik: Ankara, hava platformlarından zırhlı araçlara ve balistik füzelere kadar geniş bir yelpazede yerli üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

2 - Stratejik caydırıcılık: Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin “kimsenin meydan okumaya cesaret edemeyeceği” bir caydırıcılık seviyesine ulaşması gerektiğini vurgulamıştı. 2.000 kilometre menzil, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Avrupa’nın yanı sıra daha uzak coğrafyaları da kapsama alanına dahil ediyor.

3 - Hipersonik teknolojiye geçiş: 2025 yılında tanıtılan Tayfun Block-4 füzesinin Mach 5’in üzerindeki hız kapasitesiyle mevcut hava savunma sistemleri açısından yeni bir meydan okuma oluşturduğu ifade ediliyor.

"İsrail topraklarının tamamı menzil içinde"

İki ülke arasındaki siyasi atmosferin hassasiyetini koruduğu bir dönemde yayımlanan analizde, bölgesel yansımalara dair oldukça çarpıcı bir uyarı yapıldı. Haberde, Türk savunma atılımları değerlendirilirken şu ifadelere yer verildi:

“Uzun menzilli füze kapasitesinin Tel Aviv dahil olmak üzere İsrail topraklarının tamamını menzil içine aldığına dikkat çekildi.”

Hava savuma sistemleri yeniden mi tasarlanacak?

Türkiye'nin yeni nesil füze teknolojilerinin İsrail'in askeri doktrininde bir güncelleme gerektirebileceği vurgulanıyor. Haberdeki güvenlik analistlerinin değerlendirmesine aynen şu şekilde yer verildi:

“İsrailli güvenlik analistleri, İsrail’in mevcut hava ve füze savunma sistemlerini, örneğin Arrow ve David's Sling, kuzeybatı yönlü potansiyel tehditlere karşı yeniden yapılandırma ihtiyacı duyabileceğini belirtiyor.”

Ayrıca bölgesel denklemler üzerindeki olası etkiler için şu yoruma yer verildi:

“Öte yandan uzmanlar, Türkiye’nin uzun menzilli füze üretimine geçmesinin Orta Doğu’da yeni bir silahlanma dinamiğini tetikleyebileceği ve bölgesel güç dengelerinde değişime yol açabileceği görüşünde.”

2000 Kilometrelik Güç 'CENK'

Türkiye'nin savunma kapasitesini bambaşka bir boyuta taşıyacak olan CENK füzesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan 2.000 kilometre menzilli balistik füze projesinin somut bir adımı. SR-1 sonda roketi teknolojisinden beslenen bu sistem, Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) 2021'de başlattığı "10 Yıllık Uzay Programı"nın sivil ve askeri alandaki bağımsızlık hedeflerinin bir meyvesi olarak öne çıkıyor.

Gelişmiş hassas güdüm yeteneğine ve katı yakıtlı motor teknolojisine sahip olan CENK'in, temel olarak mobil kara araçlarından fırlatılmak üzere tasarlandığı, ilerleyen süreçte bazı versiyonlarının denizaltı platformlarına da entegre edilebileceği belirtiliyor. Savunma kulislerine yansıyan bilgilere göre, 2026 yılı itibarıyla gelişmiş füze sistemlerinde seri üretime geçilmesi ve projenin sahada operasyonel bir gerçekliğe dönüşmesi planlanıyor.







