Dünya Obüsler vurmaya başladı
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Obüsler vurmaya başladı

Suriye’nin kuzeyine yeni harekatın hazırlıkları sürerken, TSK ve muhalifler, terör örgütü PKK’nın mevzilerini vurmaya başladı. Tel Rıfat’tan Kobani’ye kadarki hatta başlayan ön temizlik safhasında terör hedefleri, Fırtına obüsleri ve toplarla aralıksız dövülüyor. Kobani’deki PKK mevzileri yerlebir edilirken, Rasulayn’da haberleşme kulesi vuruldu, örgütün tüm iletişimi kesildi. SİHA’lar Tel Rıfat’taki PKK karargahını havaya uçurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Obüsler vurmaya başladı
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Suriye’nin kuzeyine yönelik yeni harekatın hazırlıkları sürerken, TSK ve muhalifler, terör örgütü PKK’nın mevzilerini vurmaya başladı. Önceki gün Tel Rıfat’tan Aynel Arap’a (Kobani) kadarki hatta bulunan birçok terör hedefi Fırtına obüsleri ve toplarla vuruldu.

KARARGAH VURULDU

  • İlk hedef, terör örgütünün Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine yönelik saldırılarında üs olarak kullandığı Tel Rıfat oldu. Yerel kaynaklara göre, Soğanka köyündeki YPG/PKK mevzileri topçu atışları ile yerlebir edildi. Tel Rıfat’ta teröristlerin karargahı konumundaki bir yapı SİHA ile hedef alındı.

İLETİŞİM KESİLDİ

Rasulayn’ın doğusundaki Ebu Raseyn kasabası da hedef alınan noktalardan biri. Örgütün haberleşme kulesi ve sözde karargahı top atışları ile vuruldu. Kuleye kemara yerleştirmeye çalışan teröristler de bu atışla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin bölgedeki iletişiminin kesildiği belirtiliyor. Rasulayn’ın güneyindeki stratejik noktalardan olan Tel Temir de obüslerle dövüldü.

KOBANİ’YE TOPÇU ATIŞI

  • Aynel Arap’ta (Kobani) da terör hedefleri imha edildi. Kentin batısındaki Zor Mağar hattında bulunan PKK/YPG mevzileri topçu atışlarıyla darmadağın edildi. Suriye Milli Ordusu, kasabaya bağlı Seker El Aheymer, Al Tavela ve Tel Tavil köylerindeki teröristleri top atışları ile etkisiz hale getirdi. Halep’in batısındaki Urum El Sugra köyündeki PKK mevzileri de vurulan noktalar arasında.

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